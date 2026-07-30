Федоров назвал истинную причину своей отставки
- 30.07.2026, 5:46
Это не конфликт с Сырским.
Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не хочет строить теории или пересказывать частные разговоры с президентом, но считает, что истинная причина его увольнения — не в конфликте с главнокомандующим Александром Сырским.
Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале «Украинской правды».
«Вокруг Министерства обороны и меня как министра оказалось очень много людей, поскольку мы начали перестраивать множество различных внутренних процессов. И судя по тому, что происходило в публичном пространстве — определенное давление, внимание со стороны правоохранительных органов к нашей работе, — примерно с начала апреля стало понятно, что градус напряжения растет и что это должно чем-то закончиться», — сказал Федоров.
По его словам, недовольство вызвала именно перестройка процессов в сфере закупок и тендеров.
«Причина, связанная с закупками, с тендерами, с тем, что мы начали перестраивать процессы в этом направлении, — это вызвало большое недовольство у многих людей, которые стали постоянно оказывать влияние и сеять негатив не только вокруг президента, но и в целом в медиапространстве», — добавил экс-министр.