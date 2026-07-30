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Федоров назвал истинную причину своей отставки

  • 30.07.2026, 5:46
Федоров назвал истинную причину своей отставки
Михаил Федоров
Фото: Getty Images

Это не конфликт с Сырским.

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не хочет строить теории или пересказывать частные разговоры с президентом, но считает, что истинная причина его увольнения — не в конфликте с главнокомандующим Александром Сырским.

Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале «Украинской правды».

«Вокруг Министерства обороны и меня как министра оказалось очень много людей, поскольку мы начали перестраивать множество различных внутренних процессов. И судя по тому, что происходило в публичном пространстве — определенное давление, внимание со стороны правоохранительных органов к нашей работе, — примерно с начала апреля стало понятно, что градус напряжения растет и что это должно чем-то закончиться», — сказал Федоров.

По его словам, недовольство вызвала именно перестройка процессов в сфере закупок и тендеров.

«Причина, связанная с закупками, с тендерами, с тем, что мы начали перестраивать процессы в этом направлении, — это вызвало большое недовольство у многих людей, которые стали постоянно оказывать влияние и сеять негатив не только вокруг президента, но и в целом в медиапространстве», — добавил экс-министр.

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