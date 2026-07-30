Науру разорвала дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией 30.07.2026, 4:59

Фото: Magnifik

В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Абхазии назвали причину.

Республика Науру прекратила дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией. Об этом сообщили грузинские СМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии.

В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Абхазии заявили, что решение Науру было «вынужденным» и стало результатом внешнего давления. Абхазская сторона утверждает, что после признания независимости Абхазии Науру в 2009 году между странами якобы развивались политический диалог и сотрудничество.

В заявлении МИД Абхазии отмечается, что отношения между двумя странами якобы сталкивались с противодействием со стороны Грузии и ее западных партнеров. По данным абхазского ведомства, после перехода совместных проектов в практическую сферу против Науру началась кампания «внешнего давления», которая включала политическое и дипломатическое влияние, а также экономические ограничения.

По информации Министерства иностранных дел Грузии, правительство Науру приняло решение о прекращении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией 21 июля.

Науру — маленькое островное государство в Тихом океане. В 2009 году оно признало независимость Абхазии и Южной Осетии, которые большинство стран мира рассматривают как части территории Грузии. Также это сделали две другие подобные страны — Вануату и Тувалу, но они отозвали свое признание еще раньше. После же отступления Науру в мире остались, кроме России, всего три государства, которые официально признают марионеточные образования на Южном Кавказе — Венесуэла, Никарагуа и Сирия.

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