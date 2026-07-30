В Минске возник ажиотаж вокруг еще одного типа недвижимости 30.07.2026, 3:00

За нее идут «бои».

Небольшие нежилые помещения в жилых домах в Минске становятся объектами ожесточенной борьбы на аукционах. Стартовая цена в несколько тысяч рублей взлетает до шестизначных сумм, а число участников достигает рекордных значений, отмечают аналитики проекта Wikidom.by.

Речь идет о бывших технических помещениях на улице Руссиянова. Эти лоты площадью около 16 квадратных метров с собственными санузлами и старой отделкой привлекли внимание не только низкой стартовой ценой (около 7700 рублей, или примерно 2600 долларов), но и успешным опытом прошлых лет.

«Первые торги, которые прошли 24 июля, превзошли все ожидания. За помещение на ул. Руссиянова, 24−4Н, площадью 16 кв. м развернулась нешуточная борьба, в которой приняли участие рекордное число претендентов — 173 инвестора. Стартовая цена в 7600 рублей была многократно перекрыта, и лот ушел с молотка за 115 140 рублей, что превысило начальную стоимость в 15,2 раза», — отмечает Wikidom.by.

28 июля также состоялись торги по такому же помещению на ул. Руссиянова, 24−5Н. Тут принял участие 131 инвестор, который в борьбе увеличил начальную цену в 7700 рублей до 108 955 рублей. Получается, финальная цена превысила стартовую примерно в 14 раз.

«Подобный ажиотаж может стать закономерным продолжением прошлогоднего тренда. В июне 2025 года на этой же улице два аналогичных помещения были проданы за 71 тыс. и 70,2 тыс. рублей при стартовой цене около 7−8 тыс., показав девяти- и десятикратный рост», — уточняют аналитики.

Они также добавили, что главная особенность этих помещений — статус и функциональность:

«Они предназначены исключительно для коммерческого использования: здесь можно открыть офис, склад, мастерскую, бьюти-кабинет или пункт оказания услуг. Однако есть важное ограничение: перевести эти метры в жилой фонд и использовать как квартиру нельзя — это запрещено законом, статус нежилого помещения сохраняется навсегда. При этом продавец (государственное предприятие „Домэнергосервис“) выдвигает обязательное условие: новый собственник обязан начать использовать помещение по назначению в течение одного года после покупки».

Учитывая успех прошедших аукционов, «интрига сохраняется», считают аналитики.

«Следующие торги по аналогичным лотам состоятся уже скоро: 30 июля — ул. Руссиянова, 24−6Н (площадь 16,2 кв. м, начальная цена — 7700 рублей). Снова осмелимся предположить, что стартовая цена на оставшийся лот имеет все шансы превратиться в шестизначную сумму. Может быть, борьба повторится или даже превзойдет результат 24 и 28 июля. Таким образом, минские „бизнес-каморки“ становятся не просто сделкой с недвижимостью, а настоящим инвестиционным феноменом, где скромные бытовки превращаются в лакомый кусок в руках предпринимателей», — резюмирует проект Wikidom.by.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com