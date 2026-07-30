Румыния останавливает оба реактора единственной АЭС 30.07.2026, 2:34

Фото: Nuclearelectrica

Из-за рекордного обмеления Дуная.

Румыния остановит второй энергоблок своей единственной атомной электростанции «Чернаводе». Причина – критическое падение уровня воды в Дунае, вызванное сильной засухой. Об этом сообщает издание Profit.

Из-за остановки АЭС Румыния временно потеряет более 1400 МВт установленной мощности атомной генерации.

Первый реактор станции был остановлен 28 июля по той же причине. Второй энергоблок будет отключен от энергосистемы вечером 29 июля или утром 30 июля – в зависимости от дальнейшего снижения уровня Дуная.

Решение принято в соответствии с процедурами, применяемыми при сильной засухе. Оно основано на последних прогнозах Национального института гидрологии и управления водными ресурсами Румынии.

Министерство энергетики Румынии заверило, что отключение обоих реакторов не повлияет на поставку электроэнергии бытовым и промышленным потребителям. По данным ведомства, на этой неделе пиковое потребление электроэнергии в стране оценивается в 7,3 ГВт, в то время как внутреннее производство до остановки второго реактора составляло до 4,3 ГВт. В среднем Румыния производит около 7 ГВт электроэнергии.

По данным государственного агентства по управлению водными ресурсами Румынии, во вторник расход воды на входе Дуная в страну снизился до 1650 кубометров в секунду, тогда как средний показатель для июля составляет около 4750 кубометров в секунду.

Агентство прогнозирует, что к 4 августа этот показатель снизится до 1500 кубометров в секунду. Для сравнения, исторический минимум был зафиксирован в 1985 году – 1400 кубометров в секунду.

По предварительным оценкам оператора энергосистемы Transelectrica, первый реактор планируют снова подключить к энергосистеме 4 августа, второй – 10 августа, если гидрологическая ситуация улучшится.

Планируемая остановка второго реактора увеличит зависимость Румынии от импорта электроэнергии и усилит давление на цены, которые уже выросли из-за жары в большей части Европы, отмечает Reuters.

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