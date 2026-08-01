Как регулярное употребление креветок влияет на уровень холестерина? 2 1.08.2026, 14:58

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фото: shutterstock.com

Появились результаты нового исследования.

Креветки содержат много холестерина, но они не оказывают существенного влияния на уровень холестерина в крови, пишет verywell.

AHA Journals отмечает, что их можно включать в рацион, полезный для сердца, поскольку они содержат мало жира и много белка:

1. Креветки могут повысить уровень как «хорошего», так и «плохого» холестерина

Mayo Clinic Proceedings предупреждает , что креветки могут повысить уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), которые способствуют выведению липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) из организма.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), повышенный уровень ЛПНП в крови может привести к образованию бляшек в сосудах, что увеличивает риск сердечных заболеваний, инфарктов или инсультов.

2. Ваш организм регулирует выработку, всасывание и расщепление холестерина в зависимости от его потребления

Издание пояснило, что когда вы потребляете холестерин, ваш организм адаптируется, посылая сигналы печени производить его меньше, пищеварительной системе – всасывать меньше, а также усиливая расщепление холестерина.

3. Замена продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров на креветки может способствовать снижению уровня холестерина ЛПНП

Насыщенные и трансжиры, которых нет в креветках, – это именно те типы жиров, которые могут повышать уровень ЛПНП и вызывать закупорку артерий.

В статье говорится, что к продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров обычно относятся сливочное масло, говядина, жареные блюда, выпечка и мороженое.

«Замена этих продуктов на креветки может потенциально снизить уровень холестерина ЛПНП», – отмечает издание.

4. У людей с семейной гиперхолестеринемией уровень холестерина может повыситься сильнее

Издание отметило, что у большинства людей употребление креветок не вызывает существенных изменений уровня холестерина в крови.

Однако у небольшого числа людей наблюдается генетическое заболевание, называемое семейной гиперхолестеринемией, которое делает их более чувствительными к холестерину в продуктах питания, в частности в креветках.

5. Креветки могут быть полезны для сердца

Примечательно, что креветки не только содержат мало вредных жиров и много «полезных» жиров, но и отличаются низкой калорийностью, высоким содержанием белка, а также омега-3 жирными кислотами и селеном, которые полезны для сердца.

В них также содержится антиоксидант астаксантин, который может уменьшать воспаление и даже способствовать укреплению артерий.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что у людей, употребляющих креветки, артериальное давление может быть ниже, в артериях образуется меньше отложений, а риск развития сердечных заболеваний – меньше, чем у других.

Издание советует выбирать креветки, имеющие плотную консистенцию и полупрозрачную оболочку с небольшим количеством черных пятен или вообще без них.

«Если они имеют рыбный запах или запах, похожий на аммиак, они могут быть испорчены и опасны для употребления», – отмечается в статье.

Также стоит учесть, что хотя большинство людей хорошо переносят креветки, до 2% населения страдает аллергией на них. Реакции варьируются от легких или умеренных до анафилаксии – опасной для жизни аллергической реакции, которая может вызвать отек горла и губ, затрудняющий дыхание.

«Если вы заметили реакцию на креветки у себя или у других, обратитесь за медицинской помощью», – советует издание.

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