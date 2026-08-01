Украинские дроны потопили теплоход «Росатома» в Черном море 13 1.08.2026, 14:47

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Фото: военнослужащий ВМС Украины во время патрулирования в Черном море (Getty Images)

Корабль пошел ко дну.

Российский контейнеровоз Yanina затонул в Черном море после атаки украинских дронов. Судно принадлежало компании FESCO, входящей в структуру «Росатома».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отраслевое издание госкорпорации «Росатом» «Страна Росатом», а также заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Grateful to Ukrainian warriors who are bringing the war back to Russia and responding to its attacks against life. Our targets are consistently defined facilities that sustain the war effort.



Middle strikes were carried out overnight, with successful hits in the Black Sea and… pic.twitter.com/B4q8HMVl0j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2026

По информации российской стороны, атака произошла примерно в 130 морских милях от Новороссийска. Два украинских беспилотника атаковали теплоход Yanina, принадлежащий транспортной компании FESCO, входящей в структуру «Росатома».

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Yanina была «обычным мирным контейнеровозом», перевозившим гражданские грузы – от продуктов питания до строительных материалов.

По его словам, после полученных повреждений судно начало тонуть, однако все 17 членов экипажа удалось спасти.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение Yanina. По его словам, украинские военные нанесли удары по объектам, обеспечивающим ведение войны Россией.

«Этой ночью было применение мидлстрайков - есть поражение в акватории Черного и Азовского морей. Также поражен подсанкционный российский контейнеровоз Yanina, который шел под российским флагом и имел емкость более 100 тысяч тонн. Благодаря точности наших Сил обороны он пошел ко дну».

Напомним, в ночь на 1 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил о серии успешных ударов по военным объектам России в Крыму и в акватории Черного моря.

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