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Украинские дроны потопили теплоход «Росатома» в Черном море

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  • 1.08.2026, 14:47
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Украинские дроны потопили теплоход «Росатома» в Черном море
Фото: военнослужащий ВМС Украины во время патрулирования в Черном море (Getty Images)

Корабль пошел ко дну.

Российский контейнеровоз Yanina затонул в Черном море после атаки украинских дронов. Судно принадлежало компании FESCO, входящей в структуру «Росатома».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отраслевое издание госкорпорации «Росатом» «Страна Росатом», а также заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По информации российской стороны, атака произошла примерно в 130 морских милях от Новороссийска. Два украинских беспилотника атаковали теплоход Yanina, принадлежащий транспортной компании FESCO, входящей в структуру «Росатома».

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Yanina была «обычным мирным контейнеровозом», перевозившим гражданские грузы – от продуктов питания до строительных материалов.

По его словам, после полученных повреждений судно начало тонуть, однако все 17 членов экипажа удалось спасти.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение Yanina. По его словам, украинские военные нанесли удары по объектам, обеспечивающим ведение войны Россией.

«Этой ночью было применение мидлстрайков - есть поражение в акватории Черного и Азовского морей. Также поражен подсанкционный российский контейнеровоз Yanina, который шел под российским флагом и имел емкость более 100 тысяч тонн. Благодаря точности наших Сил обороны он пошел ко дну».

Напомним, в ночь на 1 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил о серии успешных ударов по военным объектам России в Крыму и в акватории Черного моря.

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