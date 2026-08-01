Украинские беженцы больше не хотят уезжать из Польши 2 1.08.2026, 21:46

Фото: charter97.org

Большинство связывают свое будущее с этой страной.

Большинство украинцев, находящихся в Польше, планируют остаться в этой стране в будущем, сообщает OBOZ.UA. По данным свежего исследования, начиная с 2022 года намерения украинцев претерпели существенную трансформацию. В течение ближайшего года покинуть Польшу планируют всего 10% беженцев.

Об этом говорится в данных исследования Центра исследований миграции Варшавского университета. Доля тех, кто планирует остаться в Польше на несколько лет (без учета тех, хто хочется остаться навсегда), выросла с 22% в 2022 году до 44%. В то же время процент людей, которые собираются уехать в течение ближайшего года, сократился до минимума – менее 10% (для сравнения, в 2023 году таких было почти 30%). В целом исследование показывает следующие цифры:

Хотят остаться в Польше (всего 69%)

Навсегда: 25% всех опрошенных (постоянный рост с 8,5% в 2023 году). Из них довоенные мигранты: 39,2% (а в долгосрочной перспективе — целых 70%). Военные беженцы: 19% (в долгосрочной перспективе — 55%).

На несколько лет: 44% всех опрошенных (рост с 22% в 2022 году).

Из них военные беженцы: 45,9%. Довоенные мигранты: 38,1%.

Жить в двух странах (Польша + Украина) хотят 13% респондентов.

Планируют уехать из Польши (всего около 10%)

Военные беженцы: около 10% (в частности, до 1 года — 8,2%, до 6 месяцев — 1,25%). Довоенные мигранты: около 2% (до 1 года – 2,01%, менее 6 месяцев – почти 0%).

"Однако данные свидетельствуют о том, что военные беженцы менее склонны оставаться в Польше навсегда, чем те, кто приехал до войны. Это означает, что все еще есть шанс на возвращение многих украинцев после окончания войны. С другой стороны, это может означать, что украинские военные беженцы сталкиваются с худшими условиями в Польше, чем довоенные мигранты, которые с самого начала пребывания, вероятно, имели стабильную работу и жилье", – говорится в исследовании.

Постоянно растет и доля тех, кто настроен остаться навсегда: если в 2023 году о таких намерениях заявляли лишь 8,5%, то сейчас это число достигло почти 25%. Уровень неопределенности также постепенно снижается – лишь 23% опрошенных пока не знают, когда покинут Польшу (против 37% в 2022 году).

На данный момент лишь 3,5% респондентов имеют польское гражданство. Основные документы, на основании которых проживают украинцы, — это статус временной защиты (UKR, около 60%) и карта временного пребывания (TRC, 27%).перспективу (почти 50% планируют остаться лишь на несколько лет) и чаще других рассматривают более мобильные варианты действий.

Что касается региона происхождения в Украине, то наибольший процент тех, кто планирует долгосрочную жизнь в Польше, наблюдается среди выходцев из наиболее пострадавших областей — Харьковской (более 50%), Донецкой (почти 50%) и Днепропетровской (40%).

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