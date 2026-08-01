В Гродненской области продают старинную усадьбу 1 1.08.2026, 21:18

Фото: Realt.by

Дом прошлого века с теннисным кортом оценили в $120 тысяч.

В живописном местечке в Гродненской области продается усадьба прошлого века. При этом, в отличие от большинства подобных построек, дом не нуждается в глобальном ремонте. Последние годы здесь располагался отель и отдыхали туристы. Теперь для комплекса ищут новых хозяев. Торги за дом с большим участком пройдут на площадке «БУТБ-Имущество», пишет Realt.by.

База отдыха расположилась на окраине города Мосты, на улице Янки Купалы, 62. Неподалеку находится железнодорожная станция. Расстояние до Минска — около 240 километров, расстояние до Гродно — 60 километров.

Фото: Realt.by

Каменный дом с мансардой, классическим фасадом и колоннами построили в 1920‑е годы в популярном тогда закопанском стиле. Вокруг имения заложили сад и разбили небольшой аккуратный парк, фрагменты которого частично угадываются и сегодня.

После присоединения Западной Беларуси к БССР в здании открылась средняя школа, а уже в наши дни тут разместилась агроусадьба «Явар» с банкетным залом. Она работала под управлением местного ЖКХ.

Фото: Realt.by

Общая площадь кирпичного здания насчитывает около 270 квадратов квадратных метров. Помимо агроусадьбы, в состав лота входят две мастерские, беседка, колодец и собственный теннисный корт. В комплексе уже есть все коммуникации — электроснабжение, водопроводная сеть и автономная канализация.

Фото: Realt.by

Усадьба занимает земельный участок площадью около 1,7 га. Новый собственник получит эту землю в аренду на 50 лет. Комплекс находится чуть в стороне от города, в спокойном месте. В самих Мостах протекает река Неман, а в прошлом году тут после реконструкции открыли самый длинный в стране подвесной пешеходный мост со стеклянными вставками.

Начальная стоимость усадьбы составляет 345 тысяч рублей (120 тысяч долларов по курсу Национального банка). Торги пройдут в электронном виде на площадке «БУТБ-Имущество». Они назначены на 25 августа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com