США и Израиль готовят масштабные удары по энергетике Ирана в эти выходные 1.08.2026, 8:05

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Накануне состоялись переговоры на высоком уровне.

США и Израиль планируют совершить одну из самых масштабных компаний бомбардировок энергетической инфраструктуры Ирана. Удары могут быть уже в течение этих выходных.

Об этом сообщает CBS News.

По словам источников, план военно удара обсуждался во время заседания кабинета министров США в пятницу. Целью атак, скорее всего, станет энергетическая инфраструктура, включая электростанции и нефтеперерабатывающие заводы.

Как говорят собеседники, Израиль уведомлен и координирует свои действия с США. Однако они уточняют, что Трамп еще не дал окончательного разрешения на удары.

«В пятницу состоялись переговоры на высоком уровне с участием представителей США по поводу отключения электроэнергии в Тегеране, но по состоянию на пятницу после обеда решение принято не было», - пишет издание.

Совместная операция ознаменовала бы возвращение Израиля к боевым действиям, которые страна приостановила во время перемирия, заключенного при посредничестве США. При этом как известно, США возобновили атаки на Иран в начале июля, но за это время Тегеран не наносил удары по Израилю.

Бывший американский чиновник заявил CBS, что нанесение ударов по энергетике повлияет на способность иранских военных предоставлять услуги и эффективно управлять страной.

В то же время действующий израильский чиновник сказал телеканалу, что Израиль ничего не знает о подготовке ударов по Ирану.

«Израилю ничего не известно о решении возобновить полномасштабные военные действия, и к Израилю не обращались с просьбой присоединиться к каким-либо военным операциям против Ирана», - сказал он.

Но важно отметить, что по информации The Wall Street Journal, Трамп уже отдал приказ о новой атаке на Иран с целью заставить Тегеран капитулировать. Источники этого СМИ тоже говорят, что атака может начаться в эти выходные и продлиться несколько дней.

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