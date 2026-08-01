Над Лукашенко поиздевались с особым цинизмом? 8 Артем Синицын, «Салідарнасць»

1.08.2026, 8:53

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Статуя коровы для диктатора вызывает противоречивые чувства.

Подарок Лукашенко от «Савушкина» вызывает двоякие чувства. С одной стороны, это куда лучше, чем очередной снятый с хранения советский БТР или БМП, которыми «украсили» белорусские города и поселки в последние годы.

С другой — не покидает мысль о том, что подарок получился с особым цинизмом. В стране, где коровы и телята ежегодно гибнут десятками тысяч в отсутствие эпидемий, сама идея такого подношения, мягко говоря, выглядит так себе.

Особенно, если учесть, что причиной падежа скота является выстроенная Лукашенко неэффективная модель управления. Именно ему, среди прочего, принадлежит идея строить огромные молочно-товарные комплексы — на фоне целого букета проблем, начиная с острого дефицита кадров и заканчивая качеством кормов.

И сколько бы правитель не изображал из себя защитника несчастной животины, именно он, прекрасно осведомленный об ущербности советской системы управления, до сих пор маниакально держится посиневшими пальцами за «сохраненные» колхозы.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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