Вице-премьер, уволенный после скандала с коровами, вернулся на свое место 23 21.03.2022, 12:44

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Леонид Заяц

Все лукашенковские разносы — сплошная показуха.

Александр Лукашенко назначил новым заместителем премьер-министра Леонида Зайца — бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия. Того самого Зайца, который три года назад был отправлен в отставку после разноса за «обос**нных коров».

В марте 2019 года Леонид Заяц сопровождал Лукашенко во время поездки в Шкловский район. Там в одном из коровников Лукашенко устроил присутствующим чиновникам разнос из-за недосмотренных коров, вспоминает zerkalo.io.

— Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть сухо, чисто, понимаешь? Сухо и чисто ежеминутно, ежечасно. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, и уже на шерсти закорело все, — возмущался Лукашенко.

Лукашенко тогда пригрози, что поручит службе безопасности «надеть наручники» на чиновников. Но до арестов не дошло. Вместо этого он поручил Наталье Кочановой подготовить указы об отправке Леонида Зайца в отставку вместе с вице-премьером Михаилом Русым.

После увольнения с должности министра Заяц возглавил Могилевский областной исполнительный комитет.

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