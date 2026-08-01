Что произойдет с мозгом, если употреблять недостаточно жиров? 2 1.08.2026, 9:13

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Ответ экспертов удивил.

Иногда люди думают, что чем меньше употреблять жиров – тем лучше. Однако мозг, который является самым «жирным» органом человеческого тела (около 60% его массы составляют жиры), нуждается в них практически для всего – от построения клеток до передачи сигналов между ними. И хотя чрезмерное потребление жиров может нанести вред здоровью, их недостаток также может негативно сказаться на работе мозга. Об этом пишет EatingWell.

Однако, как отмечается, не все жиры одинаково полезны.

«Мозгу нужны определенные виды жиров – ненасыщенные. А вот насыщенных и трансжиров должно быть немного», – пояснила доктор медицины, невролог Келлиэнн Ниотис.

По словам диетолога Мэгги Мун, последние Диетические рекомендации для американцев советуют получать от 20% до 35% суточной калорийности именно из жиров. Для человека, потребляющего 2000 калорий в день, это составляет примерно от 44 до 78 граммов жиров. При этом большая их часть должна поступать из ненасыщенных жиров, в частности омега-3.

В издании объяснили, что может произойти, если человек не получает достаточно жиров.

1. Может ухудшиться концентрация

Отмечается, что жиры являются не только источником энергии для мозга, но и его строительным материалом. Если их поступает слишком мало, могут пострадать концентрация внимания и ясность мышления, ведь жирные кислоты в мембранах клеток мозга напрямую влияют на то, насколько эффективно нервные клетки обмениваются сигналами.

«Такое нарушение связи может привести к ухудшению способности принимать решения и решать проблемы», – отметила Ниотис.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, особенно важны омега-3 жирные кислоты – ДГК (докозагексаеновая кислота), ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и АЛК (альфа-линоленовая кислота), которые являются незаменимыми, поскольку организм не может синтезировать их самостоятельно.

2. Может пострадать память

Низкое потребление жиров также связывают с ухудшением памяти, особенно способности запоминать недавние события и повседневные детали. Достаточное количество правильных жиров помогает мозгу лучше сохранять и воспроизводить информацию.

«Когда уровень незаменимых жиров слишком низкий, начинают страдать клетки гиппокампа – области мозга, отвечающей за память», – говорит Мун.

В долгосрочной перспективе рацион с достаточным количеством ненасыщенных жиров может помочь поддерживать когнитивные функции в пожилом возрасте, заверили в издании.

3. Может ухудшиться настроение

Жиры играют гораздо более важную роль в формировании настроения, чем большинство людей предполагает. В значительной степени это связано с их влиянием на воспалительные процессы и химию мозга. По словам Мун, недостаточное потребление полезных жиров может затруднять регуляцию эмоций.

«Очень низкое потребление жиров повышает риск дефицита витамина D и незаменимых жирных кислот, ведь для их усвоения нужен жир. Эти питательные вещества важны, поскольку участвуют в работе серотониновых путей, которые частично регулируют настроение», – добавила она.

Другими словами, здоровые жиры могут помочь мозгу поддерживать более стабильное эмоциональное состояние, пояснили в издании.

4. Может возрасти риск деменции

Жиры могут существенно влиять на риск когнитивного ухудшения и развития деменции. Ниотис пояснила, что полезные жиры уменьшают воспаление и способствуют нормальной работе сердца, что может снижать риск развития деменции.

Исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition ESPEN, свидетельствует, что омега-3 жирные кислоты, в частности, помогают снижать уровень триглицеридов, улучшать показатели холестерина, поддерживать здоровое артериальное давление, нормализовать уровень сахара в крови, уменьшать воспаление и поддерживать здоровье сердца.

Как поясняется в издании, в совокупности эти эффекты улучшают кровоснабжение мозга и могут помочь снизить риск когнитивного ухудшения и деменции с возрастом.

Лучшие источники полезных жиров для мозга

В целом лучшими продуктами для мозга считаются те, которые рекомендует диета MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), разработанная для снижения риска нейродегенеративных заболеваний.

Жирная рыба. В публикации отмечается, что лосось, сардины и скумбрия являются одними из лучших пищевых источников омега-3 жирных кислот ЭПК и ДГК. Они поддерживают структуру клеточных мембран мозга и помогают уменьшать воспаление. Диета MIND рекомендует употреблять жирную рыбу не реже одного раза в неделю.

Морские водоросли. По словам Мун, морские водоросли являются растительной альтернативой рыбе и обеспечивают организм небольшим количеством омега-3 и таким важным микроэлементом, как йод.

Оливковое масло Extra Virgin. Этот продукт является основой средиземноморской диеты. Оно богато мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, которые связывают с улучшением когнитивных функций. Мун советует использовать его в качестве основного кулинарного масла.

Грецкие орехи. Этот вид орехов – один из немногих, содержащих растительную омега-3 жирную кислоту АЛК. Грецкие орехи поддерживают взаимодействие между клетками мозга, а их употребление во время завтрака связывают с улучшением кратковременной памяти.

Семена чиа и льна. Эксперты считают их прекрасным растительным источником омега-3, особенно для тех, кто не ест рыбу.

Авокадо. Этот фрукт богат мононенасыщенными жирами, которые поддерживают здоровое кровообращение в мозге, что важно для памяти и концентрации.

Семена перилы. Мун говорит, что это очень ценный источник растительного омега-3 АЛК, а также важных микроэлементов и жирорастворимых антиоксидантов. Она советует посыпать им каши, добавлять его в супы, соусы или домашние энергетические батончики.

Другие продукты, поддерживающие здоровье мозга

Эксперты также рекомендуют другие продукты, которые поддерживают здоровье мозга.

Листовая зелень (шпинат, кудрявая капуста кейл, листовая капуста, мангольд). Они содержат фолаты, лютеин, витамин K и антиоксиданты, которые связывают с более медленным когнитивным старением.

Ягоды (черника, клубника). Они богаты флавоноидами, которые могут поддерживать память и здоровое старение мозга.

Бобовые (фасоль, чечевица). Эти продукты снабжают организм клетчаткой, растительным белком, железом и медленными углеводами, которые обеспечивают мозг стабильным источником энергии.

Цельнозерновые продукты (овес, киноа, ячмень, бурый рис). Каши поддерживают здоровое кровообращение и снабжают мозг глюкозой – его основным источником энергии.

Яйца. Они являются прекрасным источником холина – вещества, схожего с витамином, которое поддерживает память и выработку нейромедиаторов.

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