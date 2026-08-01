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ISW: Российские генералы лгут Путину

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  • 1.08.2026, 9:16
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ISW: Российские генералы лгут Путину

ВСУ проводят успешные атаки в Харьковской и Сумской областях.

Российское военное командование лжет Кремлю о масштабах успехов на севере Украины, заявляя, что российские войска активно продвигаются по всему театру военных действий, включая участок линии фронта, который оставался практически неизменным почти два года. Об этом пишут в отчете аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, 29 июля россияне заявили о захвате Новой Сечи, а 30 июля – о захвате Малой Слободки и Могрицы в Сумской области, а также Виривки в Харьковской области.

При этом в ISW отмечают, что армия РФ сил почти каждый день, начиная как минимум с 22 июля, заявляет о захвате нового населенного пункта в этих двух областях.

«ISW не наблюдала признаков того, что российские войска провели необходимое количество передислокаций, концентрации техники или активизировали наступательные операции, соизмеримые с размером территории, о захвате которой они заявляют в последние дни», - говорится в отчете.

Украинские Силы обороны также опровергли заявления России о захвате Малой Слободки, и Могрицы и Новой Сечи российскими войсками.

Отмечается, что российская пехота продолжает проводить инфильтрационные миссии в на севере а военнослужащие продолжают снимать видео и использовать ИИ для изменения или создания видеозаписей российских солдат, держащих флаги в населенных пунктах, куда российские войска, возможно, проникли только для того, чтобы ложно заявить о захвате этих флагов.

Аналитики указывают, что Кремль использует эти заявления об успехах, чтобы убедить Соединенные Штаты и другие западные государства в том, что война России идет настолько успешно, что Западу следует отказаться от своей поддержки.

При этом ВСУ атакуют в некоторых районах на севере Украины, что противоречит российской версии о продвижении войск по всему театру военных действий и без сопротивления.

Так, украинские Силы обороны освободили Одрадное в Харьковской области, что подтверждается оценкой ISW. Кроме того, украинские силы провели контрнаступления вблизи Новой Сечи, Могрицы, Иволжанского и Писаревки, замедлив продвижение России в этих районах.

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