Налоговики пообещали новый «сюрприз» белорусам 3 1.08.2026, 9:26

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Стало известно, по какому поводу на этот раз.

Налоговики предупредили, что из-за просроченной уплаты подоходного сбора в фиксированной сумме можно попасть под административную ответственность. Этот налог должны вносить в том числе те, кто сдает недвижимость в аренду. И на этом возможные неприятности не заканчиваются, пишет «Зеркало».

«Сдача внаем собственной квартиры — это один из способов получения доходов. Граждане, сдающие жилые помещения на длительный срок, уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах», — отметили витебские налоговики.

К примеру, в Витебской области на учете в налоговой состоит более 20 тыс. физических лиц, которые являются плательщиками подоходного налога в фиксированных суммах.

«Данной категорией плательщиков уплачено в бюджет порядка 4,5 млн рублей подоходного налога в фиксированной сумме. Вместе с тем, свыше 400 граждан просрочили уплату фиксированного подоходного налога на общую сумму более 60 тыс. рублей», — сообщили налоговики.

Они также рассказали, какие неприятности можно заиметь, если просрочить уплату этого сбора:

«В связи с чем, к указанным должникам налоговыми органами области принимаются меры принудительного исполнения, а также за неуплату или неполную уплату плательщики привлекаются к административной ответственности».

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