Стало известно имя исполнителя и новые детали покушения на командира «Хартии» 2 1.08.2026, 8:40

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Игорь Оболенский

Фото: facebook.com khartiiacorps

Исполнитель не дослал патрон, а куратор требовал в наушник стрелять.

Исполнитель нападения на командира бригады «Хартия» Игоря Оболенского в Харькове действовал по указанию российских спецслужб и в момент попытки покушения находился на связи с куратором.

Об этом рассказал журналист военнослужащий «Хартии» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, нападавшим оказался 69-летний житель Харькова Геннадий Парфенюк, проходивший ранее службу в силовых структурах и умевший обращаться с оружием. В связи с этим он не проходил какой-то специальной подготовки к исполнению покушения.

Бутусов также отметил, что за передвижениями Оболенского наблюдал еще один участник группы, который сообщил исполнителю место появления командира.

Парфенюк подошел к Оболенскому и его охраннику со спины, направил в их сторону пистолет Макарова, однако не смог открыть огонь, поскольку не дослал патрон в патронник.

Когда подозреваемый попытался перезарядить оружие, командир и его охранник обезвредили его и удерживали до прибытия правоохранителей.

Во время нападения Парфенюк поддерживал связь с куратором через наушник. В момент задержания присутствующие слышали голос собеседника, который требовал от нападавшего стрелять. «Стреляй по нему, работай!» – кричал куратор.

Бутусов добавил, что исполнитель был завербован российскими спецслужбами в начале июля. В рамках расследования сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще нескольких российских агентов из этой группы.

По словам журналиста, после задержания Парфенюк утверждал, будто он думал, что выполняет задание сотрудников СБУ по нападению на «российского агента». Бутусов поставил под сомнение правдивость этих слов.

«Получил от другого агента пистолет Макарова с одним магазином патронов и задачу – подойти вплотную и произвести несколько выстрелов по человеку, которого он не знает и на которого ему на месте должны указать «кураторы». Вот так просто – незнакомые люди звонят по телефону, передают пистолет, идешь в центр и жмешь на крючок», – написал журналист.

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