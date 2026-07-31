Командир «Хартии» сделал первое заявление после покушения 31.07.2026, 22:41

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Игорь Оболенский

Украинский военный рассказал, о чем свидетельствует организация покушения на него.

Россияне ведут войну, в том числе, и террором. Это является признаком того, что им не удается достичь политической цели военными методами.

Об этом заявил командир корпуса украинской «Хартии» Игорь Оболенский.

- Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя, - отметил он.

Оболенский поблагодарил всех «за внимание и заботу», а также президента Украины Владимира Зеленского «за поддержку».

- Покушение - это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться еще больше, - добавил командир «Хартии».

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