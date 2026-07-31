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Украинские пилоты МиГ-29 авиабомбой уничтожили пункт управления операторами БПЛА РФ

  • 31.07.2026, 22:58
Украинские пилоты МиГ-29 авиабомбой уничтожили пункт управления операторами БПЛА РФ

Видеофакт.

Авиация Воздушных сил Украины нанесла удар по пункту управления российских операторов БПЛА.

Пилоты истребителей МиГ-29 нанесли сокрушительный удар и уничтожили здание, в котором находился личный состав противника.

Также добавляется, что авиабомба пролетела через все здание вплоть до подвального помещения, уничтожив всех россиян, находившихся в нем.

Кадрами поделился один из украинских пилотов в своём Telegram-канале «Подсолнух».

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