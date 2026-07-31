В Еврокомиссии уверяют, что мигранты, проникшие в Сеуту, не попадут в Европу 31.07.2026, 21:49

Внезапный миграционный кризис в испанском анклаве вызвал резонанс по всему континенту.

В Европейской комиссии заявили, что мигранты, незаконно проникшие в испанский анклав Сеута в Северной Африке, не доберутся до материковой Европы.

Об этом со ссылкой на неназванных чиновников Комиссии сообщает Euronews, пишет «Европейская правда».

В пятницу Еврокомиссия заявила, что ни один нелегальный мигрант не перебрался из Сеуты на материковую Европу.

Хотя внезапный миграционный кризис в испанском анклаве вызвал резонанс по всему континенту и спровоцировал призывы к исключению Испании из Шенгенской зоны, чиновники ЕС настаивают, что мигранты, нелегально пересекшие границу, не направятся на территорию других государств-членов.

«На данный момент дальнейшего перемещения в сторону европейского континента не наблюдается», – заявил представитель ЕС, утверждая, что мигранты не смогут свободно передвигаться по Европе.

Хотя Сеута является территорией Испании, на неё распространяются особые правила, регулирующие свободное передвижение.

«В рамках Шенгенской системы продолжают действовать проверки лиц, выезжающих из Сеуты и Мелильи. С этой целью эти города рассматриваются как внешние границы ЕС», – отметил представитель Европейской комиссии.

Правила свободного передвижения в Шенгенской зоне также распространяются только на граждан ЕС, лиц с действующими видами на жительство и путешественников, отвечающих условиям законного въезда.

В свою очередь, лица, въезжающие в Сеуту без разрешения, не могут сесть на паромы или самолеты, следующие на материковую часть Испании, без предварительной проверки личности, что затрудняет им возможность покинуть анклав.

Если нелегальный мигрант подает просьбу о предоставлении убежища, к нему могут быть применены меры содержания под стражей в рамках ускоренной процедуры предоставления убежища, вступившей в силу в июне прошлого года.

До принятия решения заявителям запрещено покидать Испанию, и они подлежат возвращению, если их обнаружат в других странах Европейского Союза.

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