Латвия закрыла границу с Беларусью
- 31.07.2026, 21:54
Об этом заявил глава МВД Латвии.
Вчера министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава опубликовал в соцсетях призыв: «Призываю жителей Латвии отказаться от планов поездки в Беларусь, а тех, кто уже находится там, — вернуться домой. В условиях миграционной гибридной войны, развернутой Беларусью, безопасное передвижение между странами может быть затруднено». Конкретной даты там не называлось.
Параллельно в соцсетях распространялась информация, что пограничники предупреждают всех, кто выезжает в Беларусь через Патерниеки, что с 3 августа погранпункт могут закрыть.
Tehnisku iemeslu dēļ Latvijas-Baltkrievijas robeža ir slēgta— Jānis Dombrava (@janisdombrava) July 31, 2026
Aicinām izmantot citus maršrutus tiem, kuri nav vēl atgriezušies Latvijā.
Сегодня, 31 июля, вечером министр Янис Домбрава сообщил в соцсетях, что граница закрыта «по техническим причинам», пишет Delfi.
Глава МИД призывает тех, кто еще не вернулся в Латвию использовать другие маршруты.