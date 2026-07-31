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Латвия закрыла границу с Беларусью

  • 31.07.2026, 21:54
Латвия закрыла границу с Беларусью

Об этом заявил глава МВД Латвии.

Вчера министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава опубликовал в соцсетях призыв: «Призываю жителей Латвии отказаться от планов поездки в Беларусь, а тех, кто уже находится там, — вернуться домой. В условиях миграционной гибридной войны, развернутой Беларусью, безопасное передвижение между странами может быть затруднено». Конкретной даты там не называлось.

Параллельно в соцсетях распространялась информация, что пограничники предупреждают всех, кто выезжает в Беларусь через Патерниеки, что с 3 августа погранпункт могут закрыть.

Сегодня, 31 июля, вечером министр Янис Домбрава сообщил в соцсетях, что граница закрыта «по техническим причинам», пишет Delfi.

Глава МИД призывает тех, кто еще не вернулся в Латвию использовать другие маршруты.

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