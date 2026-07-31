СМИ: Командира «Хартии» спасло чудо

СМИ: Командира «Хартии» спасло чудо1
- 31.07.2026, 16:26
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У напавшего не сработало оружие.
У мужчины, который пытался совершить покушение на командира корпуса НГУ «Хартия» Игоря Оболенского, не сработало оружие, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники среди правоохранителей.
Издание сообщает, что мужчина подошел к командиру в Харькове со спины.
По информации издания, мужчину, который готовился совершить покушение на Оболенского, задержали 31 июля возле барбер-шопа в Харькове. У подозреваемого, которым оказался 69-летний харьковчанин, изъяли пистолет Макарова и патроны.
По версии следствия, мужчину дистанционно завербовали спецслужбы страны-агрессора РФ, выдавая себя за представителей СБУ, пишет УП. Они завербовали мужчину, убеждая его, что Оболенский якобы «предатель», сказано в материале. В качестве подтверждения мужчине прислали сгенерированную ИИ фотографию с якобы Оболенским на фоне Кремля в футболке с российской символикой.
Задержанный заявил, что оружие ему передали в Харькове по указанию куратора, пишет издание. Сейчас правоохранители устанавливают, кто передал оружие, анализируют записи с камер видеонаблюдения и проверяют возможных сообщников.