Финляндия и Италия призвали исключить Испанию из Шенгена 31.07.2026, 16:21

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Страну массово атакуют нелегалы.

Италия и Финляндия предложили исключить Испанию из Шенгенской зоны на фоне массового притока мигрантов в Сеуту.

Сеута — испанский автономный город на северном побережье Африки, граничащий с Марокко. По оценке Министерства нацбезопасности Испании, более 49 тыс. человек незаконно пересекли границу за сутки, чтобы попасть на территорию ЕС. На фоне происходящего Франция усилила контроль на границе с Испанией.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 30 июля заявила о готовности приостановить действие Шенгена с Мадридом. По ее словам, кадры из Сеуты показывают, что «неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу для безопасности границ Европы».

На следующий день инициативу поддержала глава МВД Финляндии Мари Рантанен. Она заявила, что Испания не справилась с защитой внешней границы ЕС, а страны, не выполняющие такие обязательства, не должны оставаться в Шенгенской зоне.

Шенгенская зона объединяет 29 стран, между которыми обычно отсутствует пограничный контроль.

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