Как помочь своей собаке в жару 1 31.07.2026, 16:34

Одной из самых распространенных ошибок считается попытка облить животное водой с головы до спины.

Собаки гораздо тяжелее переносят жару, чем люди. Их организм приспособлен прежде всего к сохранению тепла: потовых желез у большинства пород практически нет, а тело покрыто густой шерстью. Именно поэтому охлаждение происходит главным образом за счет учащенного дыхания и через подушечки лап, пишет «Курсор».

Кинолог рассказала, какие способы действительно помогают питомцу легче пережить сильную жару, а каких действий лучше избегать.

Одной из самых распространенных ошибок считается попытка облить собаку водой с головы до спины. Такой способ не приносит ожидаемого эффекта и может лишь усилить дискомфорт.

Гораздо полезнее охлаждать участки, через которые организм легче отдает тепло.

Для этого рекомендуется смачивать прохладной водой:

подушечки лап;

живот;

внутреннюю сторону ушей.

Не менее важно следить, чтобы у питомца всегда был свободный доступ к свежей питьевой воде. В жаркую погоду собака должна пить столько, сколько ей необходимо.

Дополнительно можно предложить животному охлаждающее лакомство. Подойдут специальные замороженные игрушки для жевания или мороженое, предназначенное именно для собак.

Прогулки лучше перенести на раннее утро или вечер, когда солнце уже не такое активное. В самые жаркие часы безопаснее оставить питомца дома или обеспечить ему место в густой тени.

Если есть возможность, рядом с собакой можно установить небольшой вентилятор на батарейках, который поможет улучшить циркуляцию воздуха.

Еще один простой способ облегчить состояние животного — намочить полотенце холодной водой и предложить питомцу лечь на него. Даже если собака просто постоит на влажной ткани, это поможет немного охладить подушечки лап.

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Некоторые специалисты также советуют наносить небольшое количество спирта на область за ушами, живот или лапы. Благодаря быстрому испарению он может способствовать более интенсивному охлаждению организма. Однако использовать этот способ следует с осторожностью, не допуская попадания средства в глаза, нос или пасть животного.

Также можно периодически опрыскивать прохладной водой из пульверизатора нижнюю часть тела, которая не находится под прямыми солнечными лучами. Особенно хорошо подходят область паха, где шерсть менее густая, нижняя часть лап и ротовая полость.

Как распознать тепловой удар

Перегрев у собаки может сопровождаться следующими симптомами:

учащенное и тяжелое дыхание;

повышение температуры тела;

сильная жажда;

вялость и выраженная слабость;

рвота;

потеря ориентации;

ярко-красный язык и десны;

густая вязкая слюна;

учащенный пульс;

обильное слюноотделение.

При появлении подобных признаков необходимо как можно быстрее перенести собаку в прохладное место и незамедлительно обратиться за ветеринарной помощью. Тепловой удар представляет серьезную опасность для жизни животного, поэтому медлить с лечением нельзя.

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