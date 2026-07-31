Ученые рассказали, понимают ли нас кошки 31.07.2026, 17:28

Животные прекрасно распознают голос конкретного владельца.

Владельцы домашних животных постоянно общаются со своими питомцами, делясь сокровенными мыслями, выражая одобрение или негодование в надежде на скорый отклик. Однако свежие научные изыскания заставляют кардинально пересмотреть привычное представление о том, как усатые любимцы воспринимают человеческую речь, пишет «Курсор».

Специалисты пришли к выводу, что коты вовсе не умеют расшифровывать язык людей так, как это делают сами люди. Тем не менее, животные прекрасно распознают голос конкретного владельца и чутко улавливают его эмоциональную окраску.

Четвероногие воспринимают акустические параметры звуков, а не смысловое наполнение слов. Для них важны такие характеристики, как высота тона, общая громкость, тембр, интонационные переливы и степень знакомства с говорящим человеком.

Именно из-за этой особенности питомец может совершенно одинаково реагировать на разные фразы, если они произведены с похожим настроем. Для животного первостепенное значение имеет не точная формулировка, а звуковая форма послания.

Многим хозяевам кажется, что кошка идеально понимает команды, когда она стремительно бежит на звук шуршащего пакета с лакомством или отзывается на кличку. На самом деле здесь срабатывает не лингвистический запас, а банальная ассоциативная память.

Пушистый хищник просто научился прочно связывать определенные акустические сигналы с приятными событиями в реальной жизни. Например, команда поесть означает скорый ужин, а звук открывающегося холодильника обещает долгожданную дегустацию вкусностей.

Несмотря на устойчивый миф об абсолютном безразличии кошек к окружающим, многочисленные тесты доказывают обратное. Домашние любимцы уверенно выделяют голос любимого человека среди сотен других и способны безошибочно отслеживать его передвижение по квартире исключительно на слух.

Более того, поведение кота заметно меняется, когда человек обращается к нему с особой лаской. На посторонние разговоры или чужие голоса питомцы реагируют намного сдержаннее или вовсе игнорируют их.

Любопытно, что в процессе общения меняются не только животные, но и сами люди. Разговаривая с любимцем, большинство из нас интуитивно повышают голос, начинают говорить гораздо медленнее и эмоциональнее, копируя манеру общения с младенцами.

Такой необычный стиль коммуникации помогает эффективнее привлекать внимание четвероногого друга и удерживать его интерес. Отсутствие способности понимать слова вовсе не свидетельствует об отсутствии искренней привязанности к человеку.

Кошки прекрасно запоминают членов семьи, привыкают к устоявшемуся режиму дня и формируют крепкие эмоциональные связи. Если питомец гордо игнорирует ваш призыв, это означает лишь то, что у него нашлись более важные кошачьи дела.

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