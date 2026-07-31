Под Брестом горят поля 31.07.2026, 17:41

Техники для тушения пожаров не хватает.

Минчанка smirnolik опубликовала кадры сильных пожаров возле Бреста. Видео она сняла, проездая по трассе М1.

«Брест. Сейчас. Горят поля. Всего одна машина МЧС рядом…

Может я чего не понимаю или так надо, и оно само рассосется?»

Пользователи соцсети не исключили, что солому подожгли целенаправленно, заметил сайт Charter97.org:

— Лукашенко вчера сказал: «подумайте как использовать рационально солому». Подумали. Сожгли».

— Наверное за пять минут «пожарки» туда не доедут. Все рядом с комбайнами сейчас на дежурствах. Комбайн миллион стоит.

— Кто-то тюки поджог целенаправленно.

— Видели начало. По ощущениям горел прицеп на тракторе, который тюки делает. От него полоса по полю пошла.

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