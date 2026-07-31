Стратегическая ошибка Путина Аббас Галлямов

31.07.2026, 17:09

ФОТО: GETTY IMAGES

В войне с Украиной Россия вместо силы демонстрирует всему миру собственную слабость.

Если бы Путин не начал войну, он мог бы войти в историю как политик, который проявил чудеса сдержанности. «Уж как его украинцы ни провоцировали, он всё равно сумел взять себя в руки, утихомирил свой богатырский гнев и простил им те глупости, которые они творят», — именно так в рамках доминирующего имперского дискурса можно было преподнести отказ от нападения.

«Ну в самом деле, что мне их — убивать что ли? Бомбить? Войска вводить? Всё равно ведь братский народ, хоть и ведёт себя порою неразумно. Ну что поделаешь — молодой этнос, подростковый бунт», — мог бы сказать Путин.

В рамках такой подачи, чем больше бы украинцы фрондировали, тем более нелицеприятно они сами бы и выглядели. Пользуются, дескать, добротой русских и задирают их. Да они бы и не фрондировали. Пока мы не влезли к ним — сначала со своим Януковичем, а потом захватив Крым, — они ни в НАТО не стремились, ни русский язык не трогали.

Они вообще в значительной своей массе на Россию ориентировались. Помню, примерно в 2007-2008 годах тогдашний мэр Киева Черновецкий искал себе пресс-секретаря — причём хотел его непременно из Москвы. Я это знаю, потому что посредник, к которому он обратился, вышел на меня —- спросил, не хочу ли я поехать поработать в Киев. Я сильно удивился: «Да я даже языка не знаю». Тот мне объяснил: «Это не обязательно. Они там все на русском разговаривают». Приглашать российских специалистов было тогда в Украине в порядке вещей.

Если говорить о НАТО, то согласно данным Киевского международного института социологии, в 2005 году, отвечая на вопрос о том, как бы они проголосовали в случае проведения референдума о вступлении в альянс, лишь 16 процентов украинцев сообщили, что они сказали бы «да», 57 же — высказалось бы против. Даже после российской аннексии Крыма - между 2014 и 2021 годами — число граждан Украины, готовых проголосовать за вступление своей страны в НАТО ни разу не достигло 50 процентов. Взлетело оно лишь после полномасштабного российского вторжения 2022 года.

В этом смысле Москва сама создала проблему, которой прежде практически не существовало. Получилась невероятная глупость: Кремль вторгся в Украину, чтобы не допустить её вступления в НАТО, и именно этот его шаг сделал вступление в НАТО массовым общественным запросом.

К самому Путину, кстати, до 2014 года украинцы тоже относились вполне нормально. Согласно данным Gallup, пока российский президент не захватил Крым, число граждан Украины, одобрявших его деятельность, стабильно превышало количество тех, кто оценивал его негативно. Как и в случае с НАТО здесь произошла та же история: Путин своими руками уничтожил собственную популярность, превратив людей, относившихся к нему лояльно, в своих ненавистников.

***

Получается, что даже если принять кремлёвское описание происходящего, война не выглядит неизбежной. Наоборот, решение о её начале предстаёт крупнейшей стратегической ошибкой.

Если бы российская армия не начала вторжение, то никто бы не узнал, что она вовсе не является той непобедимой силой, которой её считали. Мир продолжал бы верить, что она способна за считанные дни разгромить любого противника. Вторжение разрушило этот миф. Страна, которая могла выглядеть великой именно потому, что не стала применять силу, решила эту силу применить — и тем самым продемонстрировала всему миру собственную слабость, мстительность и невероятную жестокость.

Жаль, что Путин не читал Гиббона, который в своём классическом труде, посвящённом истории Древнего Рима, написал о периоде правления Антонинов: «Страх, который внушало военное могущество Рима, придавал умеренности императоров особый вес и достоинство».

У российского президента теперь ни веса, ни достоинства.

Аббас Галлямов, «Точка»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com