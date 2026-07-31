Минобороны Польши: Украинский пилот отслеживал российскую ракету вплоть до самой границы 31.07.2026, 12:34

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Всего в направлении Польши летело около 20 ракет.

Украинский пилот до последнего отслеживал российскую ракету Х-101, которая 30 июля вторглась в воздушное пространство Польши и упала на ее территории, но был вынужден развернуться за 20 секунд до границы.

Об этом в эфире TVN 24 рассказал заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

По словам чиновника, россияне обычно наносят удары десятью-двадцатью ракетами, а в данном случае «в целом речь шла о примерно 70 ракетах, из которых в 3:00 ночи 20 ракет летели в направлении Польши».

«Стоит также добавить, что эти ракеты в подавляющем большинстве были сбиты Украиной над территорией Украины, которая, очевидно, взяла на себя всю тяжесть удара», – отметил заместитель министра обороны Польши.

Томчик сообщил, что украинский пилот также следил за ракетой, которая в итоге упала на территорию Польши. «Ему не удалось ее сбить, за 20 секунд до границы он развернулся», – сказал Томчик.

Как пояснил заместитель министра, украинский самолет не мог войти в польское воздушное пространство. Кроме того, существовала угроза, что его может сбить польский F-16.

В ответ на вопрос, была ли эта ракета запущена россиянами намеренно, Томчик ответил, что каждый из вариантов возможен.

«Мы не знаем, а если и узнаем, то это будет преимущественно разведывательная информация. Ближайшие недели, вероятно, дадут нам больше ответов», – сказал он.

В Польше на пятницу запланированы дальнейшие процессуальные действия и экспертиза обломков ракеты, упавшей 30 июля в Люблинском воеводстве, украинский эксперт примет участие в расследовании.

Польский премьер Дональд Туск, комментируя падение ракеты РФ в Люблинском воеводстве, отметил, что нет оснований полагать, что именно Польша была ее целью.

Президент Польши Кароль Навроцкий ожидает от правительства подробного отчета об инциденте с российской ракетой и не будет созывать заседание Совета национальной безопасности.

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