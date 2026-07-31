Трампа критикуют за контакты с союзниками Ирана 31.07.2026, 13:06

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Тегеран во многом зависит от Китая, России и Северной Кореи.

В США усиливается дискуссия о роли Китая и России в поддержке Ирана на фоне продолжающегося конфликта. Администрация президента США Дональда Трампа недооценивает вклад союзников Тегерана и тем самым позволяет им укреплять военный потенциал исламской республики, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для новой волны критики стала информация Reuters о том, что Иран рассчитывает получить около 400 переносных ракетных комплексов китайского производства. Комментируя публикацию, Дональд Трамп заявил, что подобное развитие событий стало бы неожиданностью, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин якобы заверил его в отсутствии подобных поставок.

«Доверять подобным заявлениям не стоит. Китай, Россия, Иран и Северная Корея стремятся к беспрецедентному уровню сотрудничества», — напоминают авторы статьи, ссылаясь на июньское выступление председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна.

Пекин способен быстро помочь Тегерану восстановить запасы вооружений, а Москва — оказать поддержку в развитии ракетной и, возможно, ядерной программ. Китай может перейти от поставок продукции двойного назначения к прямым поставкам вооружений.

США уже ввели санкции против ряда китайских независимых нефтеперерабатывающих предприятий, закупающих иранскую нефть, однако пока избегают давления на крупные государственные корпорации КНР.

«Поддержка Пекина и Москвы может сыграть решающую роль в том, станет ли нынешний верховный лидер Ирана последним», — пишет The Wall Street Journal. Вашингтону необходимо усилить экономическое и политическое давление не только на Тегеран, но и на его ключевых международных партнеров.

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