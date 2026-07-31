Bentley отметила юбилей выпуском эксклюзивного кабриолета

Bentley отметила юбилей выпуском эксклюзивного кабриолета1
- 31.07.2026, 13:42
Главной особенностью новинки стала уникальная двухцветная окраска.
Компания Bentley отметила 80-летие своего завода в британском Крю выпуском эксклюзивного кабриолета Continental GTC, созданного в единственном экземпляре. Автомобиль разработало придворное ателье Mulliner, специализирующееся на индивидуальных проектах для самых взыскательных клиентов, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Главной особенностью новинки стала уникальная двухцветная окраска Supernova Purple Ombre, созданная специально к юбилею. Кузов сочетает оттенки Supernova Purple и Supernova Purple Dark, плавно переходящие друг в друга, а на боковинах нанесена графика с цифрой 80, символизирующей юбилей предприятия.
Не менее тщательно оформлен и интерьер. На подголовниках вышит номер «80», а передняя панель украшена художественным изображением исторического здания дизайн-центра Bentley. «Автомобиль стал современным воплощением мастерства, инноваций и внимания к деталям, которые определяли дом Bentley в Крю на протяжении последних 80 лет», — пишут представители компании.
Юбилейным автомобилем праздник не ограничился. На территории предприятия собрались 107 автомобилей Bentley, представляющих историю марки почти за век. Колонна была выстроена в хронологическом порядке — от EXP3, первого автомобиля, переданного клиенту, до современного Flying Spur Speed 2025 года выпуска.
Сегодня предприятие остается главным производственным центром компании. В последние годы здесь появились новый дизайн-центр, инженерный комплекс, центр контроля качества, современный логистический узел и модернизированный окрасочный цех, что позволяет Bentley сочетать традиционное ручное мастерство с новейшими технологиями.