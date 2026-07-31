Bentley отметила юбилей выпуском эксклюзивного кабриолета 1 31.07.2026, 13:42

Фото: Bentley

Главной особенностью новинки стала уникальная двухцветная окраска.

Компания Bentley отметила 80-летие своего завода в британском Крю выпуском эксклюзивного кабриолета Continental GTC, созданного в единственном экземпляре. Автомобиль разработало придворное ателье Mulliner, специализирующееся на индивидуальных проектах для самых взыскательных клиентов, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Главной особенностью новинки стала уникальная двухцветная окраска Supernova Purple Ombre, созданная специально к юбилею. Кузов сочетает оттенки Supernova Purple и Supernova Purple Dark, плавно переходящие друг в друга, а на боковинах нанесена графика с цифрой 80, символизирующей юбилей предприятия.

Не менее тщательно оформлен и интерьер. На подголовниках вышит номер «80», а передняя панель украшена художественным изображением исторического здания дизайн-центра Bentley. «Автомобиль стал современным воплощением мастерства, инноваций и внимания к деталям, которые определяли дом Bentley в Крю на протяжении последних 80 лет», — пишут представители компании.

Юбилейным автомобилем праздник не ограничился. На территории предприятия собрались 107 автомобилей Bentley, представляющих историю марки почти за век. Колонна была выстроена в хронологическом порядке — от EXP3, первого автомобиля, переданного клиенту, до современного Flying Spur Speed 2025 года выпуска.

Сегодня предприятие остается главным производственным центром компании. В последние годы здесь появились новый дизайн-центр, инженерный комплекс, центр контроля качества, современный логистический узел и модернизированный окрасочный цех, что позволяет Bentley сочетать традиционное ручное мастерство с новейшими технологиями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com