закрыть
31 июля 2026, пятница, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Форма Соболенко на US Open вызвала споры

4
  • 31.07.2026, 13:25
  • 3,078
Форма Соболенко на US Open вызвала споры
Арина Соболенко

Комплект теннисистки понравился не всем.

Первая ракетка мира Арина Соболенко показала публике комплект формы, в котором выступит на US Open 2026. Правда, образ, разработанный для белорусской теннисистки брендом Nike, вызвал у части болельщиков смешанные чувства.

Наряд построен по принципу двух слоёв: под низом — спортивный топ с шортами оранжевого цвета, а поверх них — чёрное платье из сетчатой ткани.

Реакция в комментариях не заставила себя ждать: некоторые подписчики иронично посоветовали Соболенко проконсультироваться по вопросам стиля.

Открытый чемпионат США по теннису стартует 30 августа, и в этом турнире Арине предстоит отстаивать титул, завоёванный годом ранее.

Tennis (@tennischannel) • Instagram reel

130K views, 7,675 likes: "She is the moment ✨ (via @arynasabalenka)"

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко