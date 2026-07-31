Форма Соболенко на US Open вызвала споры 4 31.07.2026, 13:25

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Арина Соболенко

Комплект теннисистки понравился не всем.

Первая ракетка мира Арина Соболенко показала публике комплект формы, в котором выступит на US Open 2026. Правда, образ, разработанный для белорусской теннисистки брендом Nike, вызвал у части болельщиков смешанные чувства.

Наряд построен по принципу двух слоёв: под низом — спортивный топ с шортами оранжевого цвета, а поверх них — чёрное платье из сетчатой ткани.

Реакция в комментариях не заставила себя ждать: некоторые подписчики иронично посоветовали Соболенко проконсультироваться по вопросам стиля.

Открытый чемпионат США по теннису стартует 30 августа, и в этом турнире Арине предстоит отстаивать титул, завоёванный годом ранее.

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