Бойцы батальона «Булава» взорвали здание с минами ТМ-62 в Белгородской области РФ 1 31.07.2026, 13:18

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Мощное видео.

Операторы БПЛА батальона беспилотных систем «Булава» 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев уничтожили здание, в котором россияне хранили боеприпасы в Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одного из боевых вылетов на территорию противника украинский FPV-дрон залетел в здание, где оккупанты хранили противотанковые мины ТМ-62, после чего нанес точный удар по боеприпасам.

В результате попадания произошла мощная детонация боеприпасов. На обнародованных кадрах виден момент удара и последующий взрыв здания.

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