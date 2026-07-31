Сбежавший в Беларусь из Латвии блогер-лукашист взвыл из-за безденежья

Сбежавший в Беларусь из Латвии блогер-лукашист взвыл из-за безденежья3
- 31.07.2026, 13:47
- 2,988
Его прекратили поддерживать.
Блогер-лукашист из Латвии Максометр, сбежавший в Беларусь в 2023 году, пожаловался на прекращение финансовой поддержки.
«Я думал, вы оцените, что переехал из Латвии в Беларусь, встал на вашу сторону. В результате ваша финансовая поддержка меня как блогера снизилась до нуля», — жалуется он.
Максмотер — злостный неплательщик алиментов. Именно на женоненавистническом контенте он приобрел популярность в YouTube. Блогер хвалил Лукашенко и Путина, а в 2023 году переехал в Беларусь.
Находясь в нашей стране, Максометр стал раздавать интервью, в которых рассказывал о том, как тяжело жить в Латвии и как в этой стране притесняют русских.