Сбежавший в Беларусь из Латвии блогер-лукашист взвыл из-за безденежья 3 31.07.2026, 13:47

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Его прекратили поддерживать.

Блогер-лукашист из Латвии Максометр, сбежавший в Беларусь в 2023 году, пожаловался на прекращение финансовой поддержки.

«Я думал, вы оцените, что переехал из Латвии в Беларусь, встал на вашу сторону. В результате ваша финансовая поддержка меня как блогера снизилась до нуля», — жалуется он.

Максмотер — злостный неплательщик алиментов. Именно на женоненавистническом контенте он приобрел популярность в YouTube. Блогер хвалил Лукашенко и Путина, а в 2023 году переехал в Беларусь.

Находясь в нашей стране, Максометр стал раздавать интервью, в которых рассказывал о том, как тяжело жить в Латвии и как в этой стране притесняют русских.

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