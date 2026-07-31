Какие напитки могут защитить печень 31.07.2026, 14:28

Здоровое питание и полезные напитки могут обеспечить надежную защиту печени.

Печень выполняет множество жизненно важных функций: она фильтрует и выводит токсины, помогает усваивать витамины и хранит запасы энергии. Поэтому поддержание здоровья этого органа крайне важно. Врачи подчеркивают, что здоровое питание способствует восстановлению и защите печени. Они также выделяют два популярных напитка, которые оказывают мощное положительное влияние на ее работу. Мы часто употребляем их ежедневно, даже не осознавая их значительной пользы для печени.

Эти напитки помогают предотвратить ожирение печени, уменьшить воспаление и защитить клетки от окисления, сообщает ТСН.

Какие напитки поддерживают здоровье печени?

Кофе. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что кофе может быть полезен даже при серьезных заболеваниях печени. Регулярное употребление кофе снижает риск развития цирроза и рака печени, помогает уменьшить воспалительные процессы и улучшает общее состояние органа. Исследователи также установили, что кофе снижает смертность среди людей с заболеваниями печени. Оптимальный эффект достигается при потреблении не менее трех чашек в день. Кофе предотвращает накопление жира и белка, а также борется со свободными радикалами, которые могут повреждать клетки печени.

Зеленый чай. В 2020 году проведено исследование, включающее 15 обзоров, которое показало, что зеленый чай снижает уровень печеночных ферментов у пациентов с циррозом. А еще одно исследование 2017 года показало, что регулярное употребление зеленого чая снижает риск развития рака печени. Чтобы зеленый чай максимально поддерживал здоровье печени, рекомендуется выпивать около четырех чашек в день.

Важно помнить, что перед началом регулярного приема любых напитков в целях профилактики заболеваний печени необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных противопоказаний и не навредить здоровью.

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