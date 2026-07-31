82 года назад было принято решение о начале Варшавского восстания 31.07.2026, 15:09

Фото: Miasto Stołeczne Warszawa﻿/Facebook

На следующий день борьбу с оккупантом начали 30–40 тысяч солдат Армии Крайовой.

Ровно 82 года назад было принято решение о начале Варшавского восстания, и генерал Тадеуш Бур-Коморовский произнес слова «распространяю операцию «Буря» на Варшаву», сообщает Polskie Radio.

На решение командиров Армии Крайовой повлияло множество факторов, однако в конечном счете решающей стала неподтвержденная информация, которая позже, к сожалению, оказалась ложной.

Главной целью Варшавского восстания должно было стать освобождение города до вступления советских войск и встреча их в столице представителями польского правительства и польской армии. Командиры Армии Крайовой понимали, что собственными силами у них нет шансов занять и удержать город. Поэтому начало восстания должно было зависеть не только от ослабления немцев, но и от продвижения Красной армии.

Как рассказывает доктор Шимон Недзеля, историк из Музея Варшавского восстания, 31 июля 1944 года во время совещаний командования Армии Крайовой велись ожесточенные дискуссии. В конечном итоге решающей стала информация о возможном начале советского наступления. Историк отмечает, однако, что сегодня нельзя обвинять командиров Армии Крайовой в легкомыслии. Тогда варшавяне видели отступающие, казавшиеся разбитыми немецкие войска и слышали канонаду приближающегося фронта. Кроме того, командиры Армии Крайовой понимали, что слишком позднее принятие решения может сделать невозможным достижение политических целей восстания.

Фото: Miasto Stołeczne Warszawa﻿/Facebook

1 августа 1944 года борьбу с оккупантом начали 30–40 тысяч солдат Армии Крайовой. Однако польские силы были в большинстве своем плохо вооружены, не хватало боеприпасов и снаряжения. Без достаточной поддержки со стороны западных союзников и при бездействии Красной армии, которая остановила наступление, Варшава капитулировала после 63 дней боев.

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