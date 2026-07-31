«Адекватный россиянин? Ни разу не встречала» 31.07.2026, 15:43

Белорусы поделились мнением о восточных соседях.

Сайт Charter97.org вчера писал, как минчанин сдал квартиру жительнице Ростова, а она его обокрала. Прочитав почти 400 комментариев под своим постом в Threads, котором описывалась эта история, он спросил о причинах пренебрежительного отношения россиян к другим народам.

«Вижу, прошлый пост про квартирантку из Ростова неплохо залетел, — пишет alaksandrpetrovic6402026 в Threads. — Комментарии читаю до сих пор, и у меня созрел логичный вопрос. Откуда у некоторых россиян это странное пренебрежительное отношение к нам? Это банальное отсутствие воспитания или попытка самоутвердиться?

И вопрос к адекватным россиянам — вас самих такое поведение соотечественников не триггерит?»

Большинство пользователей соцсети в комментариях под обоими постами порекомендовали вообще не иметь никаких дел с гражданами России:

— Адекватный россиянин — это звучит как «Катя Лель общается с инопланетянами». Про них все слышали, но я ни разу не встречала.

— Все ведь просто — вы позволяете к себе так относиться. На своей земле не на своем языке говорит либо раб, либо идиот, либо оккупант.

— Просто они имперцы.

— Вероятно, это не к Вам лично такое отношение, это укоренившаяся в обществе модель поведения, позволяющая выживать в привычной для них среде. Они ко всем так относятся, и к ним так относятся.

— Это комплекс титульной нации со времен совка.

— Думаю, что обе причины. И как говорил классик: «бытие формирует сознание». И телевизор тоже.

— Понимаю что вы переживаете, сама сдаю квартиру и как представлю описанное вами — это просто шок. Конечно, мы все учимся на опыте. Теперь вы точно будете «стелить соломку» со следующими квартирантами. Пусть все потерянное вами возвратится к вам удачей и везением в более важном для вас!

— С россиянами вообще связываться не стоит.

— Удивительно что они видят только себя в этом мире, а все остальные — черви для них.

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