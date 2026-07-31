Суд над Лукашенко становится все более реальным 1 31.07.2026, 16:00

Обвиняемый накапливает себе все больше фактуры для такого уголовного разбирательства.

Уголовное дело, которое может завести против Лукашенко украинская власть, могло бы стать интересным прецедентом. Несмотря на многочисленные обвинения в причастности к исчезновению политических конкурентов в конце 90-х, непризнание выборов и даже соучастие в агрессии России против Украины, правитель Беларуси никогда не становился фигурантом уголовного дела, инициированного другим государством, пишет «Салiдарнасць».

Звучит достаточно экзотично и не очень понятно, как судить и привлекать к ответственности, но в мировой практике есть примеры не только Международных трибуналов и Международного уголовного суда, но и судебные процессы, инициированные против глав других государств.

Аугусто Пиночет (Чили)

Был обвинен в убийствах, пытках, насильственных исчезновениях, преступлениях против человечности, которые совершал против своих политических оппонентов, пока находился у власти во главе Чили.

В 1998 году испанский суд выдал международный ордер на арест Пиночета, который в то время уже не являлся главой Чили. Бывший глава государства был задержан в Лондоне британской полицией по запросу Испании, однако после долгого судебного процесса Великобритания отказалась выдавать бывшего диктатора Испании по состоянию здоровья.

Вернувшись в Чили, Пиночет оказался под следствием и домашним арестом, но умер до вынесения приговора.

Хиссен Хабре (Чад)

Был обвинен в пытках, преступлениях против человечности, военных преступлениях.

Несколько бывших граждан Чада, получивших бельгийское гражданство, обратились в национальную прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности бывшего диктатора Чада, бежавшего после свержения в 1990 году в Сенегал.

В 2005 году бельгийский суд выдает международный ордер на арест Хабре. Сенегал проходит долгий путь юридического и правоприменительного «отрицания, гнева, торга и принятия», однако в 2016 году специально созданная совместно с Африканским союзом Чрезвычайная африканская палата осуждает бывшего диктатора к пожизненному заключению.

Уникальность этой ситуации в том, что преступник дожил до суда и получил справедливое наказание, и в том, что это был первый случай, когда бывший глава одного африканского государства был осужден судом другого.

Были и другие прецеденты

Кроме этих двух громких процессов, можно вспомнить еще процессы в отношении Башара Асада (Сирия), Муаммара Каддафи (Ливия), Менгисту Хайле Мариама (Эфиопия), Яхья Джамме (Гамбия), Саддама Хусейна (Ирак) и Слободана Милошевича (Сербия).

Практически во всех либо использовался принцип международной уголовной юрисдикции, либо иные возможности правовой системы государств.

Перспективы уголовного дела против Александра Лукашенко за соагрессию против Украины пока выглядят туманно и больше похожи на политическое давление с целью поставить еще один блокер на пути еще большей вовлеченности Беларуси в войну против Украины, однако фактура для такого уголовного дела накапливается.

Помимо очевидных фактов по использованию территории и инфраструктуры Беларуси для атаки Украины (в том числе и с использованием ретрансляторов для наводки дронов), речь и об участии в депортации украинских детей, и об активном снабжении российской армии вооружением, боеприпасами и амуницией, и об обучении российских солдат на беларуских полигонах. Один из свежих фактов – присутствие в российских ракетах «Орешник», применявшихся для удара по Украине, значительного числа деталей, произведенных в Беларуси.

Все эти факторы в сочетании с международной юридической практикой делают уголовное преследование главы минского режима вполне реальной картиной, тем более что с каждым днем обвиняемый накапливает себе все больше фактуры для такого уголовного разбирательства.

Вопрос в том, захотят ли украинцы применять этот козырь и как именно будут добиваться привлечения обвиняемого к ответственности за содеянное.

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