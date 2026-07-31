В российской Пензе идет охота на мужчин 31.07.2026, 16:07

Неизвестные в штатском отлавливают россиян для отправки на войну.

В посёлке Башмаково Пензенской области зафиксированы два случая принудительного вывоза мужчин людьми в гражданской одежде, действующими от имени властей, но не представляющимися официально. Видеозаписи инцидентов опубликовал местный блогер Станислав Морозов, сообщает «Агентство».

23 июля к дому сотрудника ЧОП Сергея Теплякова приехали несколько мужчин в штатском. Один из них представился новым участковым и попросил паспорт для проверки личности. Когда Тепляков попытался позвонить настоящему участковому, его силой попытались вытащить за калитку. Происходящее на видео зафиксировал подъехавший сын — увидев камеру, нападавшие сели в машину и уехали.

Днём ранее, 22 июля, аналогичным образом был вывезен продавец магазина газового оборудования Алексей Денисенко, отбывавший обязательные работы за долг перед судебными приставами. К нему подошли двое неизвестных и потребовали проехать с ними, угрожая последствиями. В салоне автомобиля находилась сотрудница районной администрации, сообщившая, что мужчину везут «для уточнения данных» в администрацию на пять минут — вместо этого его повезли в Пензу. Догнать машину и вернуть Денисенко удалось его родственнице уже у села Кевда, в 86 км от Башмаково.

Журналисты установили, что в обоих случаях использовался служебный транспорт местной власти: один автомобиль зарегистрирован на МКУ «Центр поддержки учреждений Башмаковского района», второй — на администрацию района. За рулём второй машины находился местный житель Василий Кузьмин.

Оба пострадавших подали заявления в полицию.

Точечные облавы на мужчин, у которых ранее были проблемы с законом, начались в Пензенской области в июне. Позднее тема ушла из повестки. Однако сама практика принуждения к контрактам в области продолжается активно.

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