Это только вершина айсберга 1 Дмитрий Чернышев

31.07.2026, 16:43

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Россия пятый год воюет самым дорогим из всех возможных способов.

Когда российские продавцы пытаются успеть вывезти свои товары со складов WB – это рациональное поведение. Люди видят, что склады горят один за другим и пытаются успеть спасти хоть что-то. Все логично — видишь дым, делаешь несложное умозаключение и принимаешь решение.

Но поразительно, что миллионы людей не видят таких же клубов черного дыма над российскими банками, хотя полыхает там гораздо сильнее. Нет, некоторые, конечно, видят — самые умные успели вынести за июль 600 миллиардов рублей. Это 120 тонн наличных в купюрах по пять тысяч рублей — два полных железнодорожных вагона. Олигархи выводят из России все, что могут вывести — вывоз капитала только за I квартал 2026 года увеличился в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Чудес не бывает: Россия пятый год воюет самым дорогим из всех возможных способов — наемниками. Финансы всех стран, которые воевали столько лет, находились в чудовищном состоянии. Но подъемные и похоронные — это только вершина айсберга.

Поступления в бюджет стремительно падают. Нефтегазовые доходы за первый квартал упали на 45,4%. Дефицит федерального бюджета уже за первый квартал достиг 4,6 трлн рублей — больше, чем весь годовой план (3,8 трлн), а к концу года он еще удвоится. Затыкать дыру физически нечем и ЦБ с начала года уже продал более 40 тонн золота из своих запасов. Денег в долг брать неоткуда — аукционы по продаже государственных обязательств отменены — никто из банков не хочет покупать российские ценные бумаги.

Ставка в 14% делает почти любой бизнес в стране нерентабельным. Количество банкротств в России быстро увеличивается. Чтобы не началась паника, ЦБ засекретил всю информацию о состоянии финансов. Все больше компаний заявляют о своих убытках и умоляют о помощи.

Стоимость войны для России приближается к миллиарду долларов в день, и эта цифра будет только увеличиваться. Это сжигать по 11 500 долларов в секунду. Специально для любителей фразы: «А вы долг Америки видели» — у США действительно огромный долг, но она занимает деньги под 4% в год, а Россия — в четыре раза дороже и стоимость обслуживания российского долга в процентном отношении быстро приближается к американской. Без американских доходов.

Вся ликвидная часть ФНБ — «подушка на черный день», которую копили двадцать лет — это 3,6 трлн рублей. Ее хватит примерно на 55 дней войны. Меньше двух месяцев. А дальше денег не будет.

И это только открытые цифры, сколько расходов на войну Россия прячет, мы не знаем. Государственным российским банкам предписано выдавать крупные льготные кредиты оборонным предприятиям. Путин перекладывает стоимость войны на балансы банков и корпораций, которые государство молчаливо страхует. Закрытая банковская отчетность не дает посчитать эти деньги. Фактически многие государственные корпорации уже давно банкроты. Минфин выпускает облигации с погашением аж в 2037 и 2042 годах — эти деньги не будут выплачены никогда. Мадуро скрывал свои долги на 240 млрд — Россия делает то же самое.

Если вы не видите черного дыма над российской банковской системой — у вас серьезные проблемы со зрением. Берите пример с продавцов WB — постарайтесь успеть вынести из банков хоть что-то из своих запасов.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

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