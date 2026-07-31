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Лукашенко: Баловать крестьян нельзя

  • 31.07.2026, 14:16
Лукашенко: Баловать крестьян нельзя

Дикое высказывание диктатора.

Лукашенко в ходе рабочей поездки посетил один из производственных филиалов «Савушкина продукта» в Брестском районе — сельскохозяйственное предприятие «Савушкин-Луч», сообщает БелТА.

Диктатор отметился скандальным заявлением в адрес белорусских крестьян:

«Не жалейте для крестьян. Баловать их нельзя, но если они дают результат, им нужно платить», — резюмировал Лукашенко.

Ранее сайт Charter97.org писал, как Лукашенко «надули» на «Горизонте». «Отечественный» проигрыватель оказался китайским.

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