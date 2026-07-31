Лукашенко: Баловать крестьян нельзя
- 31.07.2026, 14:16
Дикое высказывание диктатора.
Лукашенко в ходе рабочей поездки посетил один из производственных филиалов «Савушкина продукта» в Брестском районе — сельскохозяйственное предприятие «Савушкин-Луч», сообщает БелТА.
Диктатор отметился скандальным заявлением в адрес белорусских крестьян:
«Не жалейте для крестьян. Баловать их нельзя, но если они дают результат, им нужно платить», — резюмировал Лукашенко.
Ранее сайт Charter97.org писал, как Лукашенко «надули» на «Горизонте». «Отечественный» проигрыватель оказался китайским.