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Лукашенко «надули» на «Горизонте»

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  • 30.07.2026, 21:44
Лукашенко «надули» на «Горизонте»

«Отечественный» проигрыватель оказался китайским.

Диктатора Беларуси Александра Лукашенко в очередной раз обманули во время показушного визита на «Горизонт».

Проигрыватель, который чиновники пытались выдать за опытную белорусскую разработку, оказался мультимедийной колонкой Solaris китайского производства.

Ее цена на площадке Amazon — $200.

@charter97.org Лукашенко «надули» на «Горизонте» #беларусь #новости #лукашенко ♬ оригинальный звук - Хартия97

Отметим, ранее диктатора обманывали и другими «отечественными» товарами (беспилотники, мотоциклы, ноутбуки и др.), которые в итоге оказывались китайскими.

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