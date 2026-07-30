Лукашенко «надули» на «Горизонте»1
- 30.07.2026, 21:44
«Отечественный» проигрыватель оказался китайским.
Диктатора Беларуси Александра Лукашенко в очередной раз обманули во время показушного визита на «Горизонт».
Проигрыватель, который чиновники пытались выдать за опытную белорусскую разработку, оказался мультимедийной колонкой Solaris китайского производства.
Ее цена на площадке Amazon — $200.
@charter97.org Лукашенко «надули» на «Горизонте» #беларусь #новости #лукашенко ♬ оригинальный звук - Хартия97
Отметим, ранее диктатора обманывали и другими «отечественными» товарами (беспилотники, мотоциклы, ноутбуки и др.), которые в итоге оказывались китайскими.