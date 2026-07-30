Лукашенко «надули» на «Горизонте» 1 30.07.2026, 21:44

«Отечественный» проигрыватель оказался китайским.

Диктатора Беларуси Александра Лукашенко в очередной раз обманули во время показушного визита на «Горизонт».

Проигрыватель, который чиновники пытались выдать за опытную белорусскую разработку, оказался мультимедийной колонкой Solaris китайского производства.

Ее цена на площадке Amazon — $200.

Отметим, ранее диктатора обманывали и другими «отечественными» товарами (беспилотники, мотоциклы, ноутбуки и др.), которые в итоге оказывались китайскими.

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