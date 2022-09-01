Лукашенко показал «первый белорусский ноутбук»: в сети нашли его прототип 11 1.09.2022, 19:50

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Это компьютер компании Lenovo.

Сегодня, 1 сентября, Александр Лукашенко провел во всех школах и вузах Беларуси первый урок под названием «Историческая память — дорога в будущее». В самом начале мероприятия он продемонстрировал зрителям созданный на белорусском «Горизонте» «отечественный ноутбук», который специально принес с собой. Правда, пользователи соцсетей заподозрили, что новинка, как и многие другие белорусские импортозамещающие продукты, — всего лишь видоизмененная разработка зарубежной компании. И, кажется, уже нашли «прототип», пишет «Зеркало».

«Если вам вдруг было интересно, что за ноутбук Лукашенко показал как «первый компьютер номер один» якобы производства «Горизонта», то это Lenovo IdeaPad 3. Обратите внимание на порты слева — дизайн Huawei или Xiaomi похож, но порядок и количество портов разные», — написал в Facebook журналист Александр Арсенов и приложил снимки в качестве сравнения.

Судя по фотографиям в сети, ноутбуки действительно очень похожи. Расположение и порядок портов у них одинаковые, форма корпуса также аналогичная (клиновидная — с сужением к краю лэптопа), похож и выпирающий шарнир, которым дисплей крепится к основной части корпуса. Также на видео можно заметить, что тачпад в компьютере от «Горизонт» смещен влево от центра корпуса — как и в ноутбуке Lenovo IdeaPad 3.

В Беларуси начальные ноутбуки линейки IdeaPad 3 стоят чуть дороже 1800 рублей. Самая дешевая модель, которую нам удалось найти, оснащена процессором Intel Pentium Gold 6405U, экраном с разрешением FullHD, встроенной видеокартой от Intel, SSD-носителем на 256 гигабайт и 8 гигабайтами оперативной памяти.

Если пользователи соцсетей правы, и перед нами действительно модель, основанная на Lenovo IdeaPad 3, не совсем ясно, какие именно детали в ноутбуке белорусские (Лукашенко заявил, что около 12% составляющих ПК сделаны у нас в стране). Также неизвестно, платил ли завод «Горизонт» компании Lenovo (к слову, крупнейшему производителю персональных компьютеров в мире) какие-либо отчисления за позаимствованный дизайн или другие элементы лэптопа.

Корреспонденту Office Life, который дозвонился на завод «Горизонт», информацию о белорусском ноутбуке никак не прокомментировали и пообещали рассказать о нем позже.

Напомним, совсем недавно Лукашенко во время визита «Мотовело» показали байк «белорусского производства» — однако не только все его детали оказались завозными, но и дизайн, которым хвастался гендиректор предприятия Николай Ладутько — тот оказался практически идентичен французскому мотоциклу Mash X-Ride Classic 650, который полностью изготавливают в Китае.

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