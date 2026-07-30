Павел Дуров: Российские чиновники перепутали, кто кого может забанить в интернете 1 30.07.2026, 22:12

1,926

Павел Дуров

Основатель Telegram отреагировал на обвинения ФСБ России.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что российское государство объявило его «террористом» в связи с отказом участвовать в «массовой слежке и цензуре» в мессенджере. Об этом предприниматель написал в своем канале. «Согласно российскому законодательству, мне запрещено „публиковать информацию в интернете“. Российские чиновники перепутали, кто кого может забанить в интернете», — сказал он. По действующим нормам, лицам из перечня «экстремистов» в том числе запрещено публиковать информацию в интернете и взаимодействовать со СМИ.

Также Дуров, который живет в ОАЭ, выложил в канале картинку, где сам основатель Telegram подписан как «террорист», а представители движения «Талибан», которым пожимает руки глава МИД РФ Сергей Лавров, названы «уважаемыми партнерами». Накануне ФСБ предъявила Дурову обвинение в содействии террористической деятельности, после чего Росфинмониторинг внес его в список экстремистов и террористов. Помимо запрета на активность в интернете это предполагает заморозку средств в банках и ограничение на проведение большинства финансовых операций.

По версии ФСБ, администрация Telegram отказалась удалять каналы, чаты и боты, через которые украинские спецслужбы , а также «террористические и экстремистские организации» организовывали теракты, кибермошенничество и «массовые убийства» на территории России. В частности, украинцы якобы вовлекали молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность в чат-боте знакомств «Дайвинчик/Leo». Дурова объявили в международный розыск, в России ему грозит пожизненный срок.

В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что власти продолжают контактировать с руководством Telegram по восстановлению доступа к площадке, однако «пока большой активности нет». В феврале директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что прежние переговоры с Дуровым «ни к чему хорошему не привели». По его словам, предприниматель «преследует свои корыстные интересы», следствием которых становятся детская преступность, теракты и диверсии.

Тогда же провластные СМИ со ссылкой на материалы ФСБ писали, что против Дурова открыто уголовное дело и что условиях войны Telegram «стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и «киевского режима».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com