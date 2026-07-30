«Жук пошел хитрый» 2 30.07.2026, 22:08

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Фото: wikimediacommons

Под Минском сохнут сотни гектаров леса.

Хвойные леса под Заславлем усыхают на глазах из-за массового нашествия короеда-типографа. В Минском лесхозе пострадало уже 1285 гектаров, пишет районное госиздание «Прысталічча».

Масштабы усыхания леса под Заславлем растут в геометрической прогрессии, отмечает начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Минского лесхоза Сергей Кожедуб:

«Если в прошлом году на территории лесхоза было выявлено 415,6 га, то в этом году признано поврежденным 1285 га лесного фонда. Средний возраст местных елей — около 60 лет. Для короеда это самая легкая добыча. Причем жук пошел хитрый: заселяет дерево не снизу, а строго с середины ствола. Стоит ель, с виду зеленая и здоровая, а внутри вовсю кипит чужая жизнь. Когда хвоя начинает желтеть и понемногу осыпаться, спасать дерево уже поздно».

Единственный способ остановить жука — оперативно провести санитарную рубку. Из-за больших объемов на помощь местным лесоводам экстренно приехали бригады из 15 лесхозов Минщины и Гомельщины.

Всю заготовленную древесину забирают деревоперерабатывающие предприятия — чтобы пустить ее в дело, пока не потеряно качество.

Местные недовольны шумом техники и разбитыми лесовозами дорогами. В лесхозе просят людей потерпеть: рельеф холмистый, технике иначе просто не пройти. Администрация обещает, что как только вывозка древесины завершится, все поврежденные дороги в населенных пунктах обязательно подсыплют и приведут в порядок. Кроме того, в течение трех лет на каждом пустом участке Минский лесхоз проведет полноценное лесовосстановление.

Правда, вместо чистых ельников будут высаживать смешанные культуры — они намного устойчивее к капризам погоды и новым атакам вредителей.

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