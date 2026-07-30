Умер автор легендарного паса на Олимпиаде-1972 баскетболист Иван Едешко 30.07.2026, 21:24

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Иван Едешко

Пас белоруса на последних секундах принес победу СССР в финале против США.

Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР Иван Едешко, сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Сегодня на 82-м году жизни скончался один из величайших игроков в истории нашего клуба, всего отечественного и мирового баскетбола Иван Едешко», — говорится в заявлении.

Причиной смерти стал инфаркт.

Иван Едешко родился в деревне Стецки Гродненской области. Окончил спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств Белорусского государственного университета физической культуры (1970).

Едешко является автором легендарного паса на Александра Белова, который принес победу сборной СССР на последних секундах финального матча Олимпиады 1972 года в Мюнхене против сборной США (51:50).

Он также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы со сборной СССР, обладателем Кубком европейских чемпионов и восьмикратным чемпионом СССР в составе ЦСКА.

После завершения профессиональной карьеры Едешко работал в штабе сборной СССР, где он снова стал чемпионом мира в 1982 году.

Из легендарного состава победителей Олимпиады-1972 в живых остался лишь Модестас Паулаускас, ему сейчас 81 год.

Иван Иванович Едешко родился в деревне Стецки Гродненской области. Окончил спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств Белорусского государственного университета физической культуры (1970).

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