Зеленский анонсировал больше дипстрайков по России
- 30.07.2026, 21:58
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ВСУ намерены вернуть войну «туда, откуда она пришла».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы обороны Украины усилят удары по территории РФ. Об этом он заявил в видеообращении 30 июля.
«Есть шаги, есть решения, которые мы сегодня согласовали и которые нам очень нужны. Будет больше наших дипстрайков, чтобы российская война вернулась туда, откуда она пришла, и чтобы россияне знали и чувствовали, кто единственный не хочет эту войну заканчивать», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что причина продолжения войны «только в Москве».
«Важно, чтобы мир не просто сочувствовал нам, а помогал реально справиться с этим», – заявил президент.
Глава государства также призвал ведомства работать оперативнее, чтобы «найти у партнеров то, что необходимо, убедить их помогать нам больше и чтобы асимметрично отвечать россиянам на их атаки».