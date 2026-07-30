закрыть
30 июля 2026, четверг, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский анонсировал больше дипстрайков по России

  • 30.07.2026, 21:58
  • 1,014
Зеленский анонсировал больше дипстрайков по России
Владимир Зеленский

ВСУ намерены вернуть войну «туда, откуда она пришла».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы обороны Украины усилят удары по территории РФ. Об этом он заявил в видеообращении 30 июля.

«Есть шаги, есть решения, которые мы сегодня согласовали и которые нам очень нужны. Будет больше наших дипстрайков, чтобы российская война вернулась туда, откуда она пришла, и чтобы россияне знали и чувствовали, кто единственный не хочет эту войну заканчивать», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что причина продолжения войны «только в Москве».

«Важно, чтобы мир не просто сочувствовал нам, а помогал реально справиться с этим», – заявил президент.

Глава государства также призвал ведомства работать оперативнее, чтобы «найти у партнеров то, что необходимо, убедить их помогать нам больше и чтобы асимметрично отвечать россиянам на их атаки».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко
Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик