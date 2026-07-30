Политолог: У Трампа появился собственный спецкор в Украине, работающий наравне с посольством США 30.07.2026, 22:25

Лора Лумер

Фото: АЛЕКСАНДР ЧЕКМЕНЬОВ

Приезд в Украину Лоры Лумер сыграли положительную роль в подготовке визита Зеленского в США.

Приезд в Украину MAGA-блогерки Лоры Лумер и ее длительное пребывание здесь сыграли исключительно положительную роль в подготовке визита президента Владимира Зеленского в США, а также это предоставит аргументы главе Белого дома Дональду Трампу в возможных спорах с «украиноскептиками». Такое мнение в эфире Radio NV высказал политолог, эксперт аналитического центра Украинская призма Александр Краев.

По его словам, политика Трампа строится на том, что, пока какая-либо тема ему интересна, он будет вовлечен в поиск решений. Когда же он переключается на что-то другое, эта тема может довольно долго оставаться совершенно неактивной.

«С этой точки зрения, Трамп действительно должен быть постоянно в курсе событий, постоянно находиться в эпицентре того, что происходит в информационном пространстве, — отметил Краев. — И поэтому такая позитивная задержка Лоры Лумер в Украине — это огромный плюс. По сути, у Трампа появился собственный спецкор в Украине, который, как мы видим, имеет доступ к высокопоставленным лицам, достаточно оперативно собирает информацию, сам выходит на контакт и ездит в опасные зоны. Этот спецкор сейчас работает на одном уровне с американским посольством».

По мнению эксперта, Украина выиграла от визита Лумер, поскольку он послужил «информационной подготовкой», необходимой перед поездкой Зеленского на похороны сенатора Линдси Грэма, где состоялась встреча с Трампом. Сейчас в системе власти США без слова президента не делается «абсолютно ничего», считает Краев.

«Мне кажется, Лумер здесь играет нам абсолютно на руку. Она играет на руку себе, поскольку охват ее аудитории только растет. Она играет на руку американскому движению MAGA, получающему информацию, которую иначе просто не узнало бы. И, прежде всего, она играет на руку Трампу, объясняя, почему он предпринимает те или иные шаги, и обеспечивая контекст, благодаря которому и передача вооружений, и наше дальнейшее политическое сотрудничество, и выстраивание нормальных рамок для переговоров не будут восприниматься украиноскептиками в США как нечто внезапное и совершенно непонятное», — сказал он.

20 июля Лора Лумер, ранее известная своими ультраправыми взглядами и распространением российских нарративов, опубликовала в X видео своего прибытия в Киев и подписала его: «Я не в России, потому что я не пропагандистка».

Лумер также публично признала, что годами находилась под влиянием российской пропаганды относительно войны в Украине.

По словам блогера, она решила приехать в Украину, чтобы лично проверить утверждения, которые слышала ранее.

23 июля Лора Лумер взяла интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Встреча состоялась в Мариинском дворце.

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