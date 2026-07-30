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Украина получила новый транш с €90 миллиардов от ЕС

  • 30.07.2026, 22:54
Украина получила новый транш с €90 миллиардов от ЕС

В 2026 году для Киева предусмотрено 45 млрд евро.

Европейская комиссия перечислила Украине 3,47 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan – части двухлетней программы финансирования Украины со стороны ЕС на общую сумму до 90 млрд. евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

«Получили очередной транш в размере 3,47 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan. Эти средства будут направлены на укрепление обороны и финансирование первоочередных нужд», – отметил премьер.

Он также указал, что в целом в 2026 году в рамках этого механизма для Украины предусмотрено 45 млрд евро. По его словам, на сегодняшний день привлечено 11,6 млрд: 3,2 млрд – на бюджетные нужды и 8,4 млрд – на оборонные.

В Европейской комиссии добавили, что транш в размере 3,47 миллиарда евро предусматривает дополнительное финансирование беспилотников, в частности БПЛА с реактивным двигателем большой дальности, ракет и истребителей Gripen.

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