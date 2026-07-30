Минское «Динамо» пробилось в третий раунд Лиги конференций 30.07.2026, 22:30

Минчане по сумме двух матчей победили азербайджанский «Нефтчи».

Белорусские футбольные клубы проводят ответные поединки второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Первыми свой матч сыграли футболисты минского «Динамо». В болгарском городе Стара-Загора вице-чемпионы Беларуси уступили азербайджанскому «Нефтчи» с минимальной разницей в счете - 0:1 и прошли дальше. На 12-й минуте встречи бразильский нападающий бакинского клуба Брено открыл счет, и этот мяч оказался единственным. На прошлой неделе в Баку динамовцы одержали волевую викторию с результатом 4:2.

В третьем круге минчане встретятся с победителем пары «Железничар» (Панчево, Сербия) - «Брага» (Португалия). В Сербии португальцы выиграли со счетом 1:0. На старте этого еврокубкового сезона минские динамовцы победили северомакедонский «Силекс».

Борисовский БАТЭ встречается на выезде с футболистами швейцарского «Сьона». Неделю назад в азербайджанском Сумгаите соперники разошлись миром - 1:1. В случае успеха в играх со швейцарской командой борисовчане сразятся с армянским клубом «Ноа» из Еревана. В первом круге квалификации борисовчане оказались сильнее албанского «Эльбасани».

Чемпион Беларуси «МЛ Витебск” в сербском Никшиче сыграет с местной «Сутьеской». На прошлой неделе в венгерском Мезекевешде витебчане разгромили сербскую команду с сухим счетом 3:0. Если «МЛ Витебск» выиграет у «Сутьески» по сумме двух встреч, то выйдет на боснийский «Борац» из Баня-Луки - молдавский «Петрокуб» из Хынчешты. «МЛ Витебск» дебютировал на европейской арене в квалификации Лиги чемпионов, уступив чемпиону Румынии «Университате» из Крайовы.

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