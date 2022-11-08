Госкомвоенпром показал «белорусский» беспилотник «Гроза-О»: он оказался китайским 5 8.11.2022, 22:37

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Фотофакт.

В Госкомвоенпроме показали «белорусскую» разработку — комплекс обнаружения операторов мультикоптеров «Гроза-О», который способен отслеживать «вражеские беспилотники».

Сообщается, что комплекс поиска беспилотников произведен Госкомвоенпромом. Этот «белорусский» «квадрокоптер-поисковик» предназначается для поиска операторов мультикоптеров. «Гроза-О» ведет автоматизированный поиск операторов дронов и беспилотников, снимает фото и видео.

Белорусский беспилотник «Гроза-О»

— Длительность полета комплекса до 30 минут, дальность обнаружения пультов управления до двух километров, - указали в Госкомвоенпроме.

Также сообщается, что «Гроза-О» с высокой точностью способен определить географические координаты на местности оператора чужого беспилотника, зафиксировать его действия на видео. Также комплекс способен вести поиск источников несанкционированного радиоизлучения вблизи охраняемых объектов.

«Белорусский» беспилотник «Гроза-О» оказался практически идентичен китайскому БПЛА DJI Matrice 200. Единственное отличие, которое можно заметить, — это шасси. На «белорусском» дроне шасси установлено в форме четырех ножек, а на китайском — в форме «лыж».

Китайский беспилотник DJI Matrice 200

Китайским оказался и пульт управления коптером. Он полностью совпадает с пультом DJI Cendence Remote Controller.

Китайский пульт DJI Cendence Remote Controller

SZ DJI Technology Co., Ltd. — китайская частная компания, производитель мультикоптеров, микроконтроллеров, видеооборудования. Один из пионеров и лидер рынка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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