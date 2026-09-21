Растерянная Памфилова публично опозорилась, объявляя результаты «выборов» в России 1 21.09.2026, 8:59

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Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Глава ЦИК РФ допустила несколько ошибок.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выглядела растерянной и допустила несколько ошибок, объявляя первые результаты так называемых «выборов» депутатов Госдумы, которые проходили на фоне полной зачистки реальной оппозиции в России и массовых фальсификаций в пользу партии власти «Единая Россия».

Оглашая данные на момент обработки почти 14% бюллетеней, Памфилова заявила, что на третьем месте идет «Партия прямой демократии», а на втором месте расположилась «ЛДПР», сообщает «Диалог.UA».

На самом же деле информационное табло ЦИК показывало, что на втором месте идет «КПРФ», а «Партия прямой демократии» не набирала и 1%.

Во время своего выступления Памфилова выглядела неуверенно, а ее речь была обрывистой, когда она зачитывала с распечатки предварительные результаты. Над ошибками главы ЦИК уже массово смеются в соцсетях.

В свою очередь, «карманный» оппозиционер Геннадий Зюганов, являющийся лидером «КПРФ», осмелился в эфире телеканала «Россия 1» назвать результаты голосования возвращением в «лихие 90-е». Главный коммунист России пожаловался на снятие наблюдателей с избирательных участков. «К сожалению, в ходе выборных кампаний выявились те тенденции, которые пришли сегодня из лихих 90-х. Этого допускать категорически нельзя», – заявил он.

В то же время, чтобы, видимо, сильно не злить Кремль, Зюганов поддержал призыв российского диктатора Владимира Путина о «необходимости сплоченности» и напомнил, что «КПРФ» поддерживает российскую войну против Украины.

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