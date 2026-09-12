Витаутас Бруверис: Вступление Лукашенко в войну — вопрос времени 8 12.09.2026, 9:38

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Витаутас Бруверис

Фото: Э. Генис/LRT

Литовский эксперт рассказал, как Беларусь могут использовать в войне России против НАТО.

Режим Лукашенко продолжает использовать мигрантов для давления на Литву. На границе уже находили специально оборудованные подземные тоннели, ведущие из Беларуси.

Какую цель сегодня преследует Минск, продолжая эту гибридную атаку? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным литовским журналистом и политическим обозревателем, главой аналитического центра «Arch Frontline» Витаутасом Бруверисом.

— Цель у режима Лукашенко такая же, как у любого подобного автократического режима, в том числе российского. По отношению к Европейскому союзу, по сути, то же самое: постоянная война, агрессия, удовлетворение потребностей самого режима. Плюс прямые указания, прямые приказы хозяина из Кремля.

Я не верю в распространенный нарратив о том, что Лукашенко играет, старается уйти от прямого вовлечения в войну. Что Путин на него давит, но все никак не может додавить, а Лукашенко постоянно ускользает. На самом деле он участвует с самого начала полномасштабной агрессии России против Украины. Участвует не открыто и не напрямую, но все равно участвует. Российский режим вошел в такую стадию, когда уже не может сбавить темп агрессии против Украины и против Запада. Он вынужден все больше эскалировать. В такой же ситуации находится и белорусский режим. Пока его эскалация — это воздушные шары, нелегальные мигранты над землей и под землей. Но, на мой взгляд, это только вопрос времени, когда он вовлечется в войну в полную силу и совершенно открыто.

— В последнее время все чаще звучат предупреждения о возможной российской атаке или серьезной военной провокации против стран Балтии. Насколько реальна сегодня угроза нападения России на страны Балтии? Может ли Беларусь быть использована для такой атаки?

— Конечно, эта угроза реальна. Я скажу даже жестче: по моему мнению, это просто исторически неизбежно. Главный тренд, главная динамика глобального исторического процесса, который сейчас крутится вокруг войны в Украине, таковы: эскалация только распространяется и усиливается. В первую очередь это происходит из-за внутреннего состояния и общей динамики российского режима. А белорусский режим — его продолжение, буквально филиал российского режима.

Так что, на мой взгляд, это только вопрос времени, когда конфликт между Россией и НАТО, прежде всего с соседними странами, так называемыми странами переднего края, станет открытым, кинетическим, вооруженным. Но что вообще значит «открытым»? Ведь он уже идет. Мы видим, что даже в Германии происходят террористические атаки. А что такое террористическая атака, если не открытый акт кинетической агрессии? То есть это уже происходит. И я считаю, что атака в отношении балтийских стран будет.

Конкретный сценарий наземной операции из Калининграда или Беларуси я рассматриваю как наименее вероятный. Но и с такими выводами не стал бы спешить. Я думаю, что у российского режима есть и силы, и ресурсы даже для такой операции. Конечно, не такого масштаба, как против Украины. И Беларусь, ее территория, белорусские структуры и военный ресурс, конечно, могут быть использованы для этого. Думаю, что общая логика развития событий идет именно в этом направлении.

— Насколько тесно сегодня действия Минска против Литвы координируются с Москвой? Можно ли говорить о единой стратегии давления на страны Балтии?

— Да, конечно. И здесь теперь есть еще американский фактор. Мы уже видели горячую фазу этого процесса, но он никуда не исчез. Вопрос только времени, когда он снова активизируется. Это касается и открытого давления на Литву, например по вопросу транзита калийных удобрений из Беларуси. Мы видели давление с целью добиться того, чтобы Литва сняла санкции и разрешила транзит. Но для Литвы это означало бы прямой конфликт с общей политикой Европейского союза и фактически ее разрушение.

Американцы думают, будто с Беларусью можно сыграть в ту же игру: попытаться оттянуть Лукашенко от Путина и потянуть ближе к Америке. Я в это просто не верю. Думаю, что все происходило совместно с Москвой и даже с участием американцев. Американские интересы в новом партнерстве и заключении сделок с Беларусью, по моему мнению, здесь совпадают с российскими интересами и с давлением на Европейский союз. И похожую политику они проводят в отношении главы белорусско-российского тандема — Путина. Так что для меня это все элементы одного процесса.

— Вы как раз упомянули, что сейчас звучат голоса, в первую очередь в администрации Трампа, за ослабление санкций против режима Лукашенко. В частности, напрямую говорится о возможности разрешить транзит белорусского калия через Клайпеду. Какой должна быть политика Литвы в отношении Минска, чтобы остановить режим Лукашенко?

— Программа минимум — придерживаться того же курса, который есть сейчас. Никаких ослаблений санкций, никаких политических контактов на высшем уровне, по крайней мере открытых и официальных. Никакого отказа от санкций. Потому что это будет новой легитимацией режима и ударом по суверенитету Литвы. Если Литва поддастся давлению, в том числе российского режима, который стоит за спиной Лукашенко, и американцев, это будет ударом по санкционной политике самой Литвы.

Поэтому как минимум надо сохранять нынешний курс. И, конечно, давить на коллективный Брюссель, чтобы он все больше усиливал санкционную политику и политику изоляции в отношении российского и белорусского режимов. Только такой курс.

Конечно, определенные страхи есть. Видно, что у нынешней литовской власти, у нового правительства есть внутренние метания. С одной стороны, есть страх перед американцами. С другой — желание ответить на запрос части литовского электората, который настроен более пророссийски, антизападно, антиукраински и прокитайски. Эта часть общества требует так называемых «нормальных отношений с соседями». Отсюда и все эти метания в правительстве и в медиа. Сейчас, как мне кажется, ситуация немного устаканилась.

— В Литве по-прежнему живут десятки тысяч белорусов, многие из которых уехали из страны после репрессий 2020 года. При этом миграционная политика становится жестче, а у части белорусов возникают проблемы с легализацией. Что Литва могла бы сделать, чтобы, с одной стороны, защитить свою национальную безопасность, а с другой — не отталкивать демократически настроенных белорусов и эффективнее поддерживать белорусское демократическое движение?

— Нужна ясная, четко сформулированная и хладнокровная политика. Но пока ее нет. Вы упомянули тенденцию к ужесточению. Да, она действительно наблюдается. Здесь совпадают два запроса, которые идут из общества и, скажем так, из части политических и силовых структур.

Первый — запрос на ужесточение миграционной политики. Растут настроения вообще против русскоязычной миграции. И белорусы тоже попадают под этот тренд. С другой стороны, растет запрос со стороны тех общественных и политических групп, о которых я уже говорил: пророссийских, пробелорусских, антиукраинских и антизападных. И белорусская миграция парадоксальным образом попадает еще и под это давление.

Логика примерно такая: все эти беженцы и мигранты из Беларуси нам не нужны, их не надо пускать, их надо выгонять, потому что они мешают. Мол, если мы будем принимать их и хорошо к ним относиться, то будем злить наших «друзей», «братьев» и «партнеров». Вот здесь эти две темы совпадают. И движение пока идет скорее в эту сторону, а не в противоположную.

Я, конечно, понимаю, что Беларусь — это не Германия. Каждый человек, который приезжает из такой страны, несет определенную презумпцию риска. Я даже не знаю, как точнее это назвать. По сути, белорусский режим — это тоже террористическое государство. Террористическое государство — это преступная организация под прикрытием государства. Поэтому каждого гражданина, который приезжает оттуда, действительно надо проверять и понимать, кто он. Но наши структуры, наш Департамент государственной безопасности постоянно говорят, что у нас нет и не будет достаточных ресурсов, чтобы соответствующим образом всех проверять. Поэтому, по этой логике, лучше просто забетонировать границу. Как по мне, это глупая логика. Нужно найти необходимые ресурсы, если понадобится — выделить еще больше, чтобы обеспечить соответствующий скрининг, который максимально, насколько это вообще возможно, гарантировал бы безопасность литовского государства. И одновременно отвечал бы стратегическим интересам Литвы.

Потому что главный стратегический интерес литовского государства в отношении Беларуси — сохранять и укреплять контакты с той частью общества, из которой может сформироваться политическая белорусская нация. С той частью общества, которая, если совпадут исторические обстоятельства, вернется в свою страну, выйдет из изгнания и будет там новой властью. И мы должны уже сейчас выстраивать с этими людьми отношения. Я, конечно, не слишком верю в такое историческое чудо, но чудеса иногда тоже случаются. И к ним надо готовиться.

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